中部旅客到日本賞櫻說走就走！星宇航空3月30日起每週四班台中直飛東京

星宇航空宣布自3月30日起開航台中直飛東京航線，時程剛好完美銜接日本櫻花季。（星宇航空提供）

中台灣旅客前往日本再添好消息！星宇航空持續在中台灣航網布局，日前宣布將於2026年3月30日正式開航「台中—東京」航線，3月起飛的時程更是完美銜接日本櫻花季，讓中部旅客說走就走，出國賞櫻不必再北上搭機。

星宇航空積極串聯中台灣與日本首都圈，台中—東京航線將以Airbus A321機型執飛，每週4班飛往東京成田國際機場，為中部旅客提供更彈性、更省時的日本航程選擇，也進一步強化台中作為區域國際門戶的重要地位。

廣告 廣告

東京是台灣觀光客主要往來城市之一，台中直飛東京將為中部旅客省下不少交通時間。（星宇航空提供）

星宇航空翟健華執行長表示：「東京作為日本的政治、經濟與文化核心，是台灣最重要的國際往來城市之一。台中擁有穩定且成熟的國際客源，長期以來中部旅客多需北上桃園搭機前往東京，此次開航台中—東京航線，大幅降低旅客的交通與時間成本，讓『台中出發』成為更直覺、舒適的選擇。」台中直飛東京能為旅客省下不少旅途成本。

台中-東京將以Airbus A321機型執飛。（星宇航空提供）

由台中國際機場直飛東京成田國際機場，航程約3小時30分鐘。（星宇航空提供）

全新航線延續星宇航空一貫的高品質服務，由A321機型執飛，從機艙設計、餐飲內容到服務細節，處處講究，讓中部旅客不必遠行，也能體驗星宇航空備受好評的精品飛行。目前星宇航空已自台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等多個熱門航點，並將於2月13日 新增宮古島航線，讓中部旅客的國際旅遊選擇越來越豐富。

星宇航空台中-東京航線每週四班，班表採「早去、下午回」時段，行程安排更彈性。（星宇航空提供）

看好中部市場對日本團體旅遊的高度需求，星宇航空也攜手多家旅行社推出多元「台中—東京」團體行程，以東京為核心，延伸暢遊關東及周邊人氣景點，包含東京市區、東京迪士尼度假區，以及富士山、河口湖、輕井澤、橫濱等經典路線，一次玩遍都會魅力與自然美景。五天四夜最低36,500元起，行程詳情可洽可樂旅遊、東南旅遊、雄獅旅遊等各大旅行社業者。

從台中出發東京，以東京為核心起點，可延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，包括富士山、輕井澤、橫濱等熱門旅遊地。（星宇航空提供）

星宇航空航班時刻表

JX314｜台中RMQ - 東京NRT 每週一、三、四、六 飛航時間09：30～14：00

JX315｜東京NRT - 台中RMQ 每週一、三、四、六 飛航時間週ㄧ15：30～18：10；週三、四16：00～18：40；週六16：30～19：10

＊備註：最新航班時刻及相關資訊，請以星宇航空官網公告為主。

日本旅遊資訊

簽證：台灣旅客持有效護照入境日本免簽證，最長可停留90天。

匯率：新台幣兌換日圓約為1：4.97。（2026年1月資料）

時差：比台灣快1小時

航班：從台中機場飛往日本東京，平均航程約3小時30分鐘。

更多鏡週刊報導

亞洲唯一圖書館共構五星級飯店！「承億酒店」以文化為核心整合旅宿與藝術能量

從飯店走到雪場僅4分鐘！北海道Nozo Hotel用課程、交通與空間美學搶下雪季商機

2025全台最強耶誕村來了！下雪、演唱會、泡湯 24處超實用踩點清單