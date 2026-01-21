中部最大歲末慈善活動！發起人從叔叔做到變爺爺 累積送出90台交通車

中部地區規模最大的歲末慈善關懷活動「送愛心到人間」，由精湛建設總經理陳志聲發起，他從「叔叔」做到「爺爺」，今年化身「黑鋼鐵俠」炒熱氣氛。（業者提供）

已連續舉辦27年的「送愛心到人間」活動，1月21日在台中潮港城餐廳邀集慢飛天使與盲童齊聚圍爐。這項由精湛建設總經理陳志聲發起的公益行動，27年來凝聚中部企業界力量，持續關懷弱勢團體，至今累積捐贈90台交通車，成為許多孩子就醫、就學與復健的重要支柱。

中部地區規模最大的歲末慈善關懷活動「送愛心到人間」，1月21日上午在台中市潮港城餐廳舉辦。活動邀集慢飛天使、盲童及其家長齊聚圍爐，今年已邁入第27年，展現中部企業界長年不間斷的愛心傳承，現場湧入近千人，氣氛熱鬧感人。

這項圍爐行動，源自精湛建設總經理陳志聲於1999年對遲緩兒的一句承諾。多年來，他持續號召中部企業界如大立光、宏全國際、味丹、龍寶建設等75個單位協辦，借助龐大民間力量，讓活動年年延續，成為弱勢家庭歲末最重要的團圓時刻之一。

今年受惠單位包括新北家扶、大同育幼院、南台中家扶、台中發展學園、彰化家扶、雲林家扶、伊甸、瑪利亞、中華存善、惠明等十個社福機構。

活動開場由陳志聲化身「黑鋼鐵俠」，率領近百位變裝成卡通玩偶的員工與志工熱鬧進場。陳志聲表示，希望透過鋼鐵俠象徵鋼鐵般的意志，期許企業界朋友能持續支持，讓這份愛不因時間而中斷。

此次活動為各單位準備了迫切需求的特殊輔具與電腦設備，另包五台交通車、五台Gogoro電動機車及65吋電視等實用設備。

其中，交通車捐贈更是活動27年來的重要象徵。陳志聲指出，許多遲緩兒與身心障礙孩子無法騎乘機車或自行車，交通車是他們就醫、就學與復健不可或缺的工具。至今活動已累積捐贈90台交通車，皆依各社福單位實際需求配置，務求發揮最大效益。

今年活動由41個單位共同主辦、75個單位協辦，充分展現企業攜手公益的力量。活動最後也表揚26位年度最佳志工，感謝他們長年默默付出，陪伴孩子走過成長的每一步。

