中部未列警戒區 菜價回穩市場如常

鳳凰颱風來襲，中部地區沒有明顯風雨，彰化菜市場生意如常，菜價之前因預期心理小漲，現在供應充足，價格也回穩。沿海的台中梧棲，風勢比較明顯，漁船進港避風，許多店家暫時休息。颱風影響期間，民眾還是要留意最新動態，防颱準備不能少。

彰化的菜市場裡，生意一如往常，沒受到颱風影響，休假民眾一早就來採購。

民眾：「(菜價)都一樣啦，(一樣 沒變吧) 都一樣。」

颱風前兩天預期心理，菜價小漲，但中部地區風雨不明顯，價格回穩持平。

市場菜販：「這次的菜價沒有什麼波動，(各種菜供應量都還) 還OK啊，(什麼菜都有嗎) 還有還有。」

相較於菜市場，人聲鼎沸，位於沿海的台中梧棲，則是吹起強風，許多漁港店家關門休息，漁船也都進港避風。

漁船船長：「外面那個浪都很大，裡面是還好，風來了，船一定要固定好，綁好繩子。」

颱風還沒有過去，民眾還是要隨時注意最新氣象資訊，做好防颱措施。

