中部某醫院宣導「我今天願意加班」 醫護全炸鍋

醫療崩壞持續進行中，部分醫院需靠「加班」才能滿足日常人力需求，近日有醫院製作「我今天願意加班」、「再一刀就好」宣導圖文，在醫院張貼後馬上被爆料，不只在醫界引爆議論，網友也痛斥根本是情緒勒索，若人手真的不足，應該多請人才能解決，還有醫師說應該改成「再一刀就倒」，比較符合現實狀況。

臉書粉絲團「靠北護理師」的小編，近日在IG、Threads發文，分享收到的網友私訊，只見某間醫院近日製作「我今天願意加班」宣導圖文在院內張貼，上頭有各種標語，包括「加班不可怕，沒人加才可怕」、「控台在等你，病人也在等你」、「英雄不一定穿披風，有時穿刷手服」、「再一刀就好」等，讓醫護人員炸鍋。

廣告 廣告

網友傻眼說「這個也太情緒勒索了吧」、「沒人願意加班，醫院就多請一些人手啊」、「錢給到位大家一定搶著加班好嗎」、「多開一台刀，老闆多台車」、「我們醫院如果敢貼這種東西，一定馬上一堆人離職」、「太扯了吧，這哪間醫院啊」、「這是認真的嗎？怎麼會有人覺得印這種文宣不會被罵爆」、「說真的，我不想被過勞的醫務人員開刀欸，如果太累導致疏失怎麼辦」、「我搞不清楚這是真的還是被惡搞欸，到底是哪間醫院覺得這很合理啊」。

臉書粉專「超級白急診醫師」也模仿該圖文發文，但將內容修改成「我今天不願意加班」、「加班不可怕，錢太少才可怕」、「再一刀就倒」等，直言「修改一下更貼近現實喔！」

更多中時新聞網報導

年底拚無菸城 北市推戶外定點吸菸

U：NUS玩24小時直播 睡覺搶被子全都露

李芷婷重壓下不放棄唱歌