中部民眾注意！虎航「台中-沖繩」新航線3月底開通 機票最低價1599起

即時中心／林耿郁報導

台中人注意！台灣虎航（6757）宣布將加開一條全新的赴日航線；自3月30日起，虎航正式開通「台中-沖繩」新航線，且單程未稅票價最低只要1,599元；機票預計明（5）天上午10點起開賣。

哈日族快看！國內唯一廉價航空台灣虎航，因為有大量飛往日本的航線，被部分民眾戲稱為「偽日本國內線」；如今虎航又開通了一條從台中飛往沖繩的新航線，且單程未稅最低價只要1,599元。

本次虎航新增的「台中-沖繩」航線，預計將從3月30日開始，每週一、五2天，編號IT 792航班，上午7點10分從台中國際機場起飛，日本時間9點40分，抵達沖繩那霸空港；編號IT 793班機，每週二晚間7點、週四晚間7點30分從那霸起飛，約1個半小時後返抵台中；機票將於明天上午10點起正式開賣。

對此網友熱議，「這時間根本完美」、「時段超猛，只是非單日來回」，但也有人認為「五到二太多天，一到四都上班日，上班族不適合XD」，更有人喊話「台中-成田（東京）希望有好消息」。

與此同時，也有網友質疑近期剛剛大砍航班的虎航「有機師嗎？」「不是缺人？又能開新航線？」航線尚未開通，已在網上掀起熱烈討論。

