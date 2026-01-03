中部水庫祕境 獨特地質景觀的優美湖光山色

南投草屯鳥嘴潭人工湖，設有6個湖區，被喻為中部水庫祕祕境。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕斥資219億元興建的南投草屯鳥嘴潭人工湖，擁有九九峰獨特地質景觀的優美湖光山色，被喻為中部水庫祕境，位於管理中心的水資源教育館，可讓參觀民眾與擴增實境中的石虎等動、植物合影留念，開放免費參觀不久，已成為中部熱門的遊憩打卡景點。

水域面積廣達110公頃的鳥嘴潭人工湖，設有6個湖區，開發主要目的是提供彰化21萬噸、南投草屯4萬噸民生用水，減緩地層下陷，增加供水韌性，同時打造一處綠色、低碳的遊憩環境。

鳥嘴潭人工湖環湖一圈約9.6公里，可徒步或騎自行車遊湖賞景，是目前全國最大的封閉型環湖自行車道。湖區種植約6600棵喬木，並設置御風塔等多座觀景台，讓遊客可眺望美麗的湖景及九九峰特殊的火炎山地質景觀，尤以日出夕照景緻最令人驚豔。

此外，位於管理中心1樓的水資源教育館，除介紹鳥嘴潭主要設施及工程機具，也設有主視覺電視牆、沉浸式展館及AR擴增實境等互動式體驗，參觀民眾可與擴增實境中的在地動、植物合影後，以手機掃描下載儲存留念，藉此讓大家認識烏溪的石虎、白鼻心等生態環境，寓教於樂，適合親子同遊。

管理中心主任曾國源表示，惟鳥嘴潭人工湖目前停車位有限，開車前往的遊客須提前3天至官網預約，開放停車時間分為上、下午兩場，騎機車或自行車者則無須預約。

值得注意的是，開車民眾下國6東草屯交流道後，可依官網路線圖指示在第一個紅綠燈迴轉前往，否則若透過導航，易被導入鄉間小路，會車不易。

鳥嘴潭人工湖，可眺望美麗的湖景及九九峰特殊的火炎山地質景觀。(記者張協昇攝)

鳥嘴潭人工湖，設有多座觀景塔。(記者張協昇攝)

鳥嘴潭人工湖水資源教育館，設有環境生態AR擴增實境互動體驗。(記者張協昇攝)

鳥嘴潭人工湖管理中心，設有水資源教育館。(記者張協昇攝)

