中部河川遭非法棄置垃圾量可填滿7座奧運規格泳池 環檢警逮22人到案

〔記者黃宜靜／台北報導〕環檢警聯手破獲一起中部河川地遭非法棄置廢棄物的案件！嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭棄置廢棄物，追查發現來自台中市一處由乙級廢棄物清除機構非法設置的轉運站，違法儲存營建廢棄物後，再交由不法車隊轉運棄置，地點遍及南投濁水溪、彰化烏溪、雲林新虎尾溪等，初估非法傾倒面積逾5166平方公尺、體積超過16,204立方公尺(約相當於7座奧運規格游泳池)，環境復原費用估計逾7千萬，已查緝22人到案，持續偵辦。

此案由環境部環境管理署中區環境管理中心透過智慧勾稽與科技監控，偕同遭棄置廢棄物所在地的縣市環保局、經濟部水利署河川分署及台中地方檢察署及其指揮的保安警察第七總隊第三大隊中區中隊及台中市政府警察局刑事警察大隊等機關，破獲跨南投、彰化、雲林及嘉義縣的非法棄置廢棄物集團。

環管署中區環境管理中心主任葉廼群表示，此案源於嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭棄置廢棄物，跡證顯示來源為台中市營建工地，遂報請台中地方檢察署由黃芝瑋檢察官組成專案小組偵辦。中區環境管理中心運用環保系統勾稽，鎖定台中市一處由乙級廢棄物清除機構非法設置的轉運站，違法儲存營建廢棄物後，再交由不法車隊轉運棄置。

葉廼群續指，專案小組先於2025年5月15日查緝該轉運站，斷絕廢棄物集散據點，再經持續追查，鎖定不法車隊利用夜間將廢棄物載運至南投濁水溪河床棄置，經掌握動態後，於2025年9月2日深夜發動突襲，當場人贓俱獲逮捕正在非法棄置廢棄物的犯嫌。此案經6波查緝行動、動員數百人，搜索23處所，查緝22人到案，查扣拖車、曳引車及挖土機等犯罪工具，並聲押6人獲准。

葉廼群說，該集團棄置廢棄物足跡除嘉義縣赤蘭溪及南投縣濁水溪外，尚包括彰化縣烏溪、貓羅溪及雲林縣新虎尾溪等地。目前就已開挖的赤蘭溪及濁水溪河床等河川地，初估遭非法傾倒面積逾5,166平方公尺(約0.5公頃)、體積超過16,204立方公尺(約相當於7座奧運規格游泳池)，環境復原費用至少新台幣7,291萬元，專案小組將持續釐清損害範圍，並追償犯罪所得及命環境復原。

葉廼群表示，不法集團常鎖定人煙稀少且易因豪大雨沖刷滅證的河川地，進行棄置廢棄物，污染水源與生態環境，未來將聯手各縣市環保局，持續與檢警及河川管理機關深化合作，運用科技工具提升執法效能，並呼籲業者遵守環保法規。

