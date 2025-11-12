中部治理平台因「鳳凰」破局？ 許淑華：颱風假仍要因地制宜
〔記者陳鳳麗／南投報導〕鳳凰颱風威力持續減弱，中部4縣市僅南投縣今天沒有放颱風假，是否代表中部治理平台破局？南投縣長許淑華表示，各縣市颱風假仍要依中央氣象署的科學數據，中彰雲有臨海鄉鎮區，而南投縣不靠海，環境條件、雨量風速不同，因地制宜下而做出的決定。
鳳凰颱風威力不斷遭破壞，未登陸已轉為輕颱，登陸可能再轉為熱氣壓，中彰投雲4縣市，只有南投縣未放颱風假，不少南投縣民到南投縣府、縣長臉書留言「咕嚕咕嚕」，並怒指南投縣乾脆從中彰投生活圈脫鉤。
南投縣長許淑華表示，放不放颱風假是縣市長經常會遇到的問題，平常心看待網友留言「咕嚕咕嚕」或其他指責。
此次南投縣是以氣象署的颱風預報數據，風速、最大陣風和雨量皆未達停班停課標準，且昨晚與信義鄉、仁愛鄉聯絡，了解山區狀況，確定縣內無風無雨，因此決定今天照常上班上課。
許淑華也說，颱風假要看各縣市環境、氣候狀況，昨晚有跟其他縣市聯絡過，由各縣市因地制宜，中部治理平台依然是合作平台。
更多自由時報報導
鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看
中市明是否放颱風假 仍未定案
鳳凰颱風不見了？衛星雲圖一片空 鄭明典：低層環流仍完整
鳳凰颱風進逼 明上半天10縣市風雨達停班課標準
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 23 小時前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警 北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 17 小時前
新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風「鳳凰」逐漸靠近台灣，新北市政府今（10日）表示，依中央氣象署最新預報，新北市預計 […]引新聞 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 16 小時前
新北明達停班課標準 風雨最劇烈！侯友宜回應了
鳳凰颱風今（10）日起與東北季風產生共伴效應影響台灣，新北市長侯友宜指出，預計明天白天會風大雨大，提醒民眾提高警覺，希望民眾提高警覺，市府會隨著颱風相關資訊，在會議結束後再度召開整備會議與北基桃討論，確認明天是否上班上課。新北市消防局指出，預估明日風雨達到停班課標準。中時新聞網 ・ 1 天前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
逼近！ 鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天
鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」共伴效應北移 氣象粉專曝「這天」影響台灣最劇烈
即時中心／廖予瑄報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，中央氣象署預計明（10）日中午過後發布海警，預估11、12日風雨最劇，週四（13日）時進入東部海面逐漸遠離。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在今（9）日指出，週二（11日）為颱風與東北季風發生共伴效應最明顯時刻，並將持續往北移動；接著，週三（12日）時颱風將更往台灣陸地靠近，共伴效應的位置也會繼續往北移到北部海面或東海；粉專提醒，「共伴效應的位置會隨著颱風位置而改變。」民視 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 小時前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測 西半部8縣市、台東縣達標
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
鳳凰來襲新北明天會放颱風假？侯友宜：會盡早宣布
鳳凰颱風來勢洶洶，民眾十分關心是否會放颱風假。新北市長侯友宜今天（10日）表示，會持續掌握颱風相關資訊，並與北基桃詳加討論明天是否上班上課，經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家宣布。中天新聞網 ・ 1 天前
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝EBC東森新聞 ・ 1 小時前
入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度
中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度...CTWANT ・ 3 小時前