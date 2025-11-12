中部無風雨 民眾賺到颱風假 KTV、百貨湧人潮
12日晚間，台中市率先宣布停班停課，但現在無風無雨，民眾賺到一天假，KTV幾乎全客滿，電話被打爆，百貨公司、好市多也都湧進人潮。不過中部各縣市宣布時間差很大，彰化拖最晚，晚上8點多才公布、雲林一度改來改去、南投沒放假，讓民眾抱怨資訊混亂、心情也跟著上上下下。
動感音樂KTV嗨唱，台中宣布放颱風假，年輕人就來狂歡。
民眾：「颱風天就是要出來玩，因為我覺得颱風天，不唱歌要幹嘛，不然我們要去嗎，我們有中央山脈欸，南投都沒放假你知道嗎。」
台中宣布放假瞬間，一小時內包廂全滿，業者電話接都接不完。
KTV業者鄭小姐：「突然間宣布颱風假，電話一直湧入，基本上晚上就是我們的黃金時段，原本可能等待的時間不會太長，但因為颱風假，人數量爆多，那客人一直湧進來，電話一直不斷，所以等待的時間就變長了，至少多了一倍。」
因為台中無風無雨，大家開心賺到一天假期，台中南屯好市多也出現採買人潮。
民眾：「彰化永靖（來的），昨天彰化8點半才宣布，感謝老天爺賜我們這一天。」
趁著無風無雨的颱風假，趕緊來好市多添購物資，美食區也人山人海，大家推著推車滿載而歸，台中所有百貨都照常營業，店王新光三越人潮滿滿，高雄百貨也一樣，半個台灣都在放假，中部就台中搶先宣布停班課，彰化最晚拖到晚上8點34分才宣布，但最後只飄起毛毛細雨。
民眾樂賺一天颱風假，婆婆媽媽不知道垃圾車休息還撲空，而南投卻是中部唯一沒放颱風假，縣長許淑華的臉書，也一度湧入咕嚕大軍，雲林則是一改再改，7點40分人事行政總處，公布停班停課，但晚上8點，縣長臉書又說照常上班，直到8點24分，才最後宣布停班停課，一堆家長霧煞煞。
雲林民眾：「變成不用上班上課，害我想說今天早上，要載小孩上課，讓我失望了。」
放颱風假一波三折，中部各縣市宣布時間不一，也讓民眾心情跟著上上下下，有人開心放假出門玩，也有人抱怨資訊太混亂，只能苦笑說，這場颱風假比風雨還難預測。
