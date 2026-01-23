中部百貨業界福袋戰打響第一炮 中友百貨福袋20分鐘完售

4米高的KINGJUN蠢兔氣偶打造最吸睛走春打卡點。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

每年都是中部百貨業界最早開賣新春福袋的友百貨，23日開店前已大排長龍，開店後短短20分鐘完售。

迎接農曆新年，中友百貨今年壓歲檔期攜手人氣插畫家KINGJUN展開夢幻聯動合作，從視覺裝置到會員專屬活動全面升級，不僅打造全台獨家的超萌打卡亮點，更祭出多重消費回饋。4米高的KINGJUN蠢兔氣偶坐鎮一樓，打造最吸睛走春打卡點，圓滾滾造型一亮相即成為拍照熱點，吸引大批民眾駐足合影；此外，也同步規劃超可愛的主題打卡點，讓粉絲從一進館就能感受濃濃年味與療癒氛圍。20分鐘即完售的福袋以中友百貨 × KINGJUN聯名20吋行李箱作為外箱，話題性十足，讓不少會員直呼「今年非買不可」。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年透過與KINGJUN的深度合作，結合藝術視覺、會員專屬體驗與實質消費回饋，希望讓消費者在購物之餘，也能感受到滿滿年節幸福感。即日起至2月11日，持中友APP於百貨店內或購物網消費，單筆滿3,000元贈400點家族點數，累積滿6,000元再加碼200點；活動期間，持中友APP單筆消費滿額可獲得「KINGJUN聯名紅包袋」。