中部葉稻熱病蔓延 農改場籲請稻農加強水稻葉稻熱病防治

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近期臺中、彰化及南投三縣市目前正值水稻分蘗盛期至分蘗終止期，農業部臺中區農業改良場近日調查發現，部分水稻田區的秧砧葉片與本田稻株下位葉已出現葉稻熱病進展型病斑，加上近日轉為溫暖潮濕且連續降雨之氣候，非常適合葉稻熱病的發生與蔓延，該場特別呼籲稻農加強葉稻熱病的防治管理，以確保水稻生產。

臺中農改場表示，水稻葉稻熱病通常發生於3月下旬至4月中旬間，發病初期先於葉表形成褐色或暗綠色小斑點，如田間環境適合則擴大成兩端較尖的紡錘形病斑。當秧砧葉片或本田水稻葉片出現葉稻熱病初期典型病斑，農友應立即進行預防性施藥，以免病害擴大而影響稻米產量與品質。

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臺中農改場籲請稻農加強水稻葉稻熱病防治

臺中區農業改良場呼請民眾可依農藥資訊服務網推薦藥劑進行防治，包括：5%嘉賜黴素溶液2,000倍、75%三賽唑可濕性粉劑3,000倍、40%亞賜圃乳劑1,000倍、20%嘉賜三賽唑可濕性粉劑1,500倍、50%護粒松乳劑1,000倍、15%加普胺水懸劑2,000倍或20%芬諾尼水懸劑1,500倍等。(https://pesticide.aphia.gov.tw/information/Query/Bug)

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