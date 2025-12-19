「中部豪宅一哥」超挖地下室 董座判緩刑2年

▲「中部豪宅一哥」，因旗下位於七期建案，被民代踢爆涉嫌超挖地下室，台中地院今宣判。（圖／民眾提供）

[NOWnews今日新聞] 台中聯聚建設素有「中台灣豪宅一哥」之稱，因旗下位於七期的「聯聚瑞安」與「理仁柏舍」建案，被民代踢爆涉嫌超挖地下室以增設並販售車位，遭檢方以偽造文書罪起訴。台中地方法院今（19）日一審宣判，董座江韋侖因兩項共同犯行使業務登載不實文書罪，各判處有期徒刑6月及4月，合併執行8月，得易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付200萬元。

此事當時由台中市議員陳淑華召開記者會揭發，台中地檢調查後認為，江韋侖是聯聚和理仁建設實際負責人，2020年取得建照後，為增加平面車位和車道空間，指示營造人員不按核定的工程圖樣施工，擅自以聯聚設計部另繪製的工程圖施工，總共超挖1萬7481立方公尺。

廣告 廣告

這件超挖超賣車位案，自民國111年6月偵查長達2年6個月，於今1月起訴。檢調比對2件案餘土處理完成勘查記錄表，發現聯聚瑞安原申報6544立方公尺，實際送出1萬6828立方公尺；理仁柏舍原申報1萬1073立方公尺，實際送出1萬8270立方公尺，總共超挖1萬7481立方公尺，偵結依行使業務上登載不實文書罪嫌，起訴江韋侖等9人

台中地方法院今（19）日一審宣判，董座江韋侖因兩項共同犯行使業務登載不實文書罪，各判處有期徒刑6月及4月，合併執行8月，得易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付200萬元。其餘8名營造、監造負責人及工地主任、工程人員，判2月至5月不等，均得易科罰金，部分有宣告緩刑。

對於地院宣判，聯聚建設沒有回應。部分受影響的住戶透過律師表示，已與聯聚建設和解，尊重司法判決。另有住戶認為，檢方僅起訴偽造文書罪，對於詐欺、廢棄物清理等罪嫌則不起訴，僅由市府都發局進行行政裁罰，力道不足。況且，即使是知名建案，其背後濫行超挖所衍生的廢土處理、環境影響等社會隱形成本，仍值得關注。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

實踐人與自然和諧共處 「你知我行．里山倡議」繪本發行

歐客佬咖啡豆誤植標示風波延燒 董事長現身鞠躬道歉

台中歌劇院「藝想春天」3月登場 9檔中外節目即日啟售