中部顱顏患者家庭齊聚 相互撐傘找尋前行勇氣

羅慧夫顱顏基金會，中部地區年度活動，近六百位顱顏患者與家屬，齊聚一堂。大三學生施羽桂從國中開始，與臉上的巨大神經纖維瘤抗戰，歷經多次手術，仍勇敢面對。活動透過她的故事分享，跟獎學金表揚，給予顱顏患者家庭更多信心。

神經纖維瘤患者 施羽桂：「目前已經開了5次刀，害怕多少都是會有的，但父母的鼓勵，也算是建立我信心的一部分。」

神經纖維瘤患者 施羽桂：「不要太在乎別人的眼光，去努力做自己，不要勉強自己去做個正常人，接受自己不一樣的特點。」

唇顎裂患者家長 林女士：「同樣性質的小孩在一起，覺得不孤單，因為大家都一樣。」

長庚醫院整形外科醫師 盧亭辰：「我自己有兩個病人，都是陽明大學醫學系的學生，所以我們就知道，其實脣顎裂這件事情，並沒有影響到智力。」

羅慧夫顱顏基金會中部主任 古秋容：「表示我們脣顎裂 小耳(症)，還有顱顏的青年在各方面，各個學校都表現得非常優秀，其實給(患者家庭)他們一個，非常非常大的鼓勵跟信心。」

