中部颱風假爭議! 彰化慢半拍.雲林急轉彎 "台中放晴"卻放假
民視新聞／綜合報導
放不放假都挨轟！中部四個縣市都放假，唯獨南投縣上班上課，縣長許淑華臉書遭網友洗版；而彰化拖到八點半，才公布停班停課；至於雲林，縣長張麗善臉書，一度公布上班上課，又刪文重發停班停課，縣府解釋是小編誤植；另外，台中出大太陽卻放假，盧秀燕市長說風力都有達標，請市民不要掉以輕心！
台中市12日上午沒刮大風也沒下雨，中午更一度出現大太陽，就在市民們納悶為何放颱風假時，台中市長盧秀燕下午三點，召開颱風災害應變會議，盧秀燕不認為有誤判，還說這次氣象預報很準！
台中市長盧秀燕：「今天都有測到平均風力七級，甚至有平均風力有測到八級的，那最大陣風有測到十級。」
盧秀燕強調台中海線很長，有六個行政區，高達50萬人，呼籲民眾提高警覺，不要掉以輕心。
上午無風無雨的縣市，還有雲林，前一天晚上，縣長張麗善臉書，一度放上正常上班上課，後來又急轉彎改為停班停課，被網友酸是刪文超人。
雖然縣長張麗善臉書火速刪文，還是被網友截圖，酸張麗善是刪文超人、張立刪。（圖／翻攝網路）
雲林縣政府新聞處長陳其育：「臉書同仁那在發布訊息的時候，貼錯了圖文，那我們第一時間發現，也立即來撤文。」
釋，因為同仁同時準備了，停班停課和上班上課的圖卡備用，小編20：02誤植圖片為上班上課，四分鐘後火速刪文，直到20：24重新發文說停班停課。只是真的是小編誤植嗎？民眾認為事關重大，停班課訊息更要謹慎！
民眾：「反反覆覆改就造成說，不知道明天到底要不要（放假），最後結果是怎樣，我是覺得說，下次（發文）可以再謹慎一點。」
比較中部各縣市，11日19：47台中率先公布停班停課，苗栗和南投都在八點公布，20：24雲林公布停班停課，而彰化縣民等最久，20：34才公布停班停課。
南投縣長許淑華臉書被咕嚕咕嚕文洗版（圖／翻攝網路）
就是因為沒有風雨，12日上午彰化民眾，騎車去定點收垃圾處，結果發現撲空。彰化過去該放沒放，被網友用咕嚕咕嚕洗版，如今真的宣布放假也被罵翻。
至於南投縣，則是中部五縣市唯一沒放假，同樣也遭大批網友洗版，為何中彰投共同生活圈，偏偏南投沒放假？
南投縣長許淑華：「中彰投的生活圈，是大家彼此給自己的一個參考，最重要的還是要依據氣象的標準。」
颱風假放不放，對縣市首長都是兩難，無論放假與否，警報期間，還是請民眾不要掉以輕心！
原文出處：中部颱風假爭議！彰化慢半拍.雲林急轉彎 「台中放晴」卻放假 盧：風力達標
