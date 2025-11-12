中部4縣市全放颱風假「僅南投上班課」 許淑華臉書遭灌爆！曝關鍵原因

政治中心／施郁韻報導

颱風鳳凰進逼，各縣市依據氣象署提供資訊發布停班課訊息，台中市、彰化縣昨（11）日晚間接續宣布今日停止上班、上課，中彰投一日生活圈的南投縣今日正常上班、上課，網友湧入南投縣長許淑華臉書洗版，對此，南投縣府回應無法放假的關鍵原因。

颱風鳳凰進逼，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，暴風圈凌晨接觸恆春半島，對雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東、恆春半島及澎湖構成威脅，氣象署預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

南投成了中部唯一沒放颱風假的縣市。（圖／翻攝自許淑華臉書）

各縣市11日晚間陸續發布停班課訊息，中部地區由台中市率先於晚間7點許發布停班停課，南投縣宣布正常上班上課，而苗栗縣、彰化縣、雲林縣陸續宣布停班停課，南投成了中部唯一沒放颱風假的縣市。

不少網友湧入許淑華臉書留言，紛紛直呼：「彰化台中都放了欸，南投為什麼不放！」、「中部只有我們不放假？這樣對嗎？」、「請多想跨區就讀的莘莘學子們」、「淑華我不會再愛了」也有網友認為「雨勢不強就不該隨便放假」。

對此，南投縣府說明，南投縣12日風力預測平均風力4至5級，最大陣風6至7級；24小時雨量預測平地小於50毫米、山區50到100毫米，均未達到停班停課標準，因此週三維持正常上班、正常上課。

