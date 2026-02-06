中部AI機器人產發發展交流座談 盧秀燕：台中最適合發展AI產業

中部AI機器人產發發展交流座談，台中市長盧秀燕說，台中市最適合發展AI。（圖：寇世菁攝）

台中市長盧秀燕、立院副院長江啟臣和美國在台協會（AIT）處長谷立言，今天（6日）共同出席中部AI機器人產業發展交流座談，對AIT近來三度造訪台中，盧秀燕受訪表示，雙方關係緊密，把餅做大，讓國家更繁榮安全，她認為台中最適合發展AI。外傳盧秀燕三月將訪美，谷立言說，歡迎她的訪問。（寇世菁報導）

中部AI機器人產業發展交流座談會，6日在台中市裕元花園酒店舉行，台中市長盧秀燕、立院副院長江啟臣和美國在台協會（AIT）處長谷立言同台，備受矚目，尤其AIT近來三度造訪台中，對此，盧秀燕會後受訪表示，雙方長期互動密切，關係良好，最重要的是把餅做大，讓國家更繁榮安全。對於這場中部AI機器人產業發展交流會，是台美關稅底定後的產業大會師，盧秀燕說，最重要的是往前走，拚經濟，台中有半導體、晶片、精密機械三大基礎產業，是最適合發展AI產業的城市，她特別謝謝江啟臣副院長舉辦這場座談，讓全世界看到台中實力，把下個世代產業做起來，一個人走得快，一群人可以走得更遠。

會後，媒體詢問盧秀燕訪美一事，谷立言並未正面回應，只說，歡迎她的訪問。稍早，谷立言由江啟臣陪同參訪台中精密機械產業，谷立言表示，美國要推動再工業化和升級AI產業，需要台灣的幫助，尤其重視安全可靠的供應鏈，台灣非常值得信賴，可以在安全供應鏈的建立中，扮演重要角色。