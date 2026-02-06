中部AI機器人產發發展交流座談





台中市長盧秀燕、立院副院長江啟臣和美國在台協會（AIT）處長谷立言，6日共同出席中部AI機器人產業發展交流座談，對AIT近來三度造訪台中，盧秀燕受訪表示，雙方關係緊密，把餅做大，讓國家更繁榮安全，她認為台中最適合發展AI。外傳盧秀燕三月將訪美，谷立言說，歡迎她的訪問。

盧市長出席「中部AI機器人產業發展交流座談會」與AIT處長谷立言交流

中部AI機器人產業發展交流座談會，6日在台中市裕元花園酒店舉行，台中市長盧秀燕、立院副院長江啟臣和美國在台協會（AIT）處長谷立言同台，備受矚目，尤其AIT近來三度造訪台中，對此，盧秀燕會後受訪表示，雙方長期互動密切，關係良好，最重要的是把餅做大，讓國家更繁榮安全。對於這場中部AI機器人產業發展交流會，是台美關稅底定後的產業大會師，盧秀燕說，最重要的是往前走，拚經濟，台中有半導體、晶片、精密機械三大基礎產業，是最適合發展AI產業的城市，她特別謝謝江啟臣副院長舉辦這場座談，讓全世界看到台中實力，把下個世代產業做起來，一個人走得快，一群人可以走得更遠。

廣告 廣告

市長進一步指出，台中擁有四大產業優勢，首先是從半導體到精密機械的完整產業聚落，其次是17所大學深耕高科技領域的豐沛人才紅利，第三是涵蓋醫療與智慧製造的多元AI機器人落地驗證場域，第四是投入88億元興建全台最大的國際會展中心已啟用。市長呼籲中央加碼投資，串連中南部形成「科技中南半島」，她執政七年來，始終以「拚經濟」為核心指標，台中多項經濟數據勇奪六都第一，市府將持續作為產業最強後盾，讓台中成為「AI機器人之都」，乘著科技之風飛向世界。

中部AI機器人產發發展交流座談

經發局說，台中在AI硬體基礎上具備堅強實力，截至今年1月，經濟部投資台灣三大方案，台中累計354家投資案持續蟬聯全台第一。根據經濟部公布的114年第4季統計資料顯示，六都8項主要經濟指標中，台中市在商業登記家數、資本額、資本額成長率、公司登記家數、資本額成長率等5項經濟指標勇奪六都第一。2021年第2季以來，台中連19季蟬聯至少4項指標冠軍，展現產業結構穩健、投資動能持續升溫的城市經濟實力。

會後，媒體詢問盧秀燕訪美一事，谷立言並未正面回應，只說，歡迎她的訪問。稍早，谷立言由江啟臣陪同參訪台中精密機械產業，谷立言表示，美國要推動再工業化和升級AI產業，需要台灣的幫助，尤其重視安全可靠的供應鏈，台灣非常值得信賴，可以在安全供應鏈的建立中，扮演重要角色。

更多新聞推薦

● 中部AI機器人產發發展交流座談 盧秀燕：台中最適合發展AI產業