中郵壽險業務獲國際ISO10002驗證肯定

中華郵政公司積極提升服務品質、落實公平待客原則並強化客戶滿意度管理，並與國際標準接軌，郵政壽險業務通過英國標準協會（BSI）「ISO10002：2018客戶申訴品質管理系統」驗證，於日昨由協理簡詠涵代表，接受英國標準協會臺灣分公司副協理林應祥頒發證書。

隨著金融服務環境日益多元，客戶對服務品質、回應效率及權益保障的期待持續提升，如何建立完善、透明且具一致性申訴處理機制，已成為金融機構重要的治理課題。中華郵政公司長期重視客戶聲音，積極建置標準化的客戶意見受理、申訴處理及追蹤改善流程，確保客戶問題能被妥善回應與有效解決。

廣告 廣告

中華郵政公司表示，透過導入ISO10002管理系統，全面盤點郵政壽險業務各項服務流程，明確規範申訴受理、調查、回覆及改善機制，並藉由教育訓練與內部查核，持續強化同仁服務意識與問題處理能力，確保每一位客戶意見都能獲得公平、即時且一致的處理。

本次通過英國標準協會驗證，不僅代表郵政壽險在客戶申訴處理及服務品質管理上獲得國際標準認證的肯定，也展現中華郵政公司對客戶權益保障與公平待客原則的高度重視。未來將持續秉持「郵政壽險安心首選」理念，精進客戶滿意度管理機制，提供民眾更貼心、安心且值得信賴的保險服務。