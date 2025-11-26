中郵推動永續成果 獲台灣企業永續獎雙項殊榮

中華郵政公司積極推動企業永續發展，成果再獲肯定，於財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦之「2025年第十八屆台灣企業永續獎」評選，榮獲「台灣百大永續典範企業獎」及「企業永續報告-白金獎」雙獎殊榮，展現深耕環境永續、社會責任及公司治理的卓越表現與持續精進的決心。頒獎典禮於26日在台北圓山大飯店舉行，由永續長王婉如代表受獎。

中華郵政公司長期秉持「榮譽、責任、承諾」的信念，將永續思維融入企業經營與服務創新，搭配氣候治理、綠色運輸、能資源管理、數位轉型、資訊普惠及誠信治理等行動，同時關懷員工福祉與社會弱勢，促進地方共好。

113年設立永續長、新增郵務業務TCFD專案、啟動全臺所有營業據點溫室氣體盤查，並取得第三方查證，實質對應14項聯合國永續目標(SDGs)，落實從治理到營運的全方位永續作為。

此次再度入選「台灣百大永續典範企業獎」，更加肯定郵政長期以穩健經營、創新服務及社會共好為導向的永續承諾，備受各界認同；同時榮獲「企業永續報告-白金獎」，亦彰顯中華郵政公司在永續資訊揭露透明度、績效呈現完整性及策略連結性各層面的具體成果。

中華郵政公司將持續以「強化ESG永續管理與組織韌性」、「邁向淨零排放」、「創新郵政服務」、「落實社會共融」及「建構幸福職場」五面向作為永續發展策略核心目標，結合郵政服務網絡與數位轉型動能，以具體行動實踐ESG願景，致力為顧客、員工、社會及環境創造長遠價值，共同邁向永續未來。