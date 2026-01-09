中郵攜北港福德宮推聯名禮盒 「i郵購」買得到

中華郵政公司於「i郵購」推出「好事花生」及「開運好油」兩款聯名禮盒，每盒隨附「虎鴿聯萌」香火袋，日昨中華郵政公司董事長王國材與武德宮主委林安樂共同舉行過爐祈福儀式，象徵香火護佑、招財平安，祝福民眾在新的一年好運不斷。

「i郵購」以推廣臺灣在地農產品及地方特色伴手禮為主，並結合在地公益回饋，創造良善循環。本次聯名禮盒每售出1盒，店家將提撥10元捐助「雲林縣聽語障福利協進會」，讓祝福與善念持續擴散。

過爐祈福儀式現場，邀請協進會理事長蕭玉敏代表受贈，由中華郵政公司王董事長代表捐贈新臺幣3萬6,000元，作為聾人及聽語障者扶助專款，期望透過跨界合作的力量，為社會注入更多溫暖。

本次聯名禮盒由北港武德宮陪祀的「黑虎將軍」與郵局人氣吉祥物「波波鴿」合體亮相，話題性十足的創意設計深受民眾喜愛，首波預購已全數售罄，第二波預購於1月6日中午12時起在「i郵購」開賣，歡迎民眾上網選購。

另同一時間，北港武德宮為回饋「i郵購」會員，以中華郵政金融機構代碼（700），於「i郵購」加碼推出「700盞財神燈」線上點燈服務，歡迎民眾多加利用，讓新的一年財運亨通、萬事順遂。