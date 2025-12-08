中郵115年第1季發行四套新郵

中華郵政公司訂於一一五年第一季發行四套新郵票品，分別為：（一）高山植物郵票（第三輯）、（二）2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票、（三）傳燈六十．百年仰望郵票、（四）郵政一百三十週年紀念郵票小全張。

新郵發行詳情如下：一、高山植物郵票（第三輯）：特種郵票，預定一一五年一月九日發行。繼一一○、一一二年發行高山植物郵票第一、二輯後，發行第三輯郵票1套4枚，面值分別為八元二枚、九元及二十元。

二、2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票：紀念郵票，預定一一五年二月十日發行。為慶祝臺北市東園國小少棒隊於2025威廉波特世界少棒錦標賽中勇奪冠軍，發行郵票一套二枚，面值皆為十二元。

三、傳燈六十．百年仰望郵票：特種郵票，預定一一五年三月三日發行。民國115年（西元2026年）適逢佛光山開山六十年暨星雲大師百歲誕辰，為表崇敬與緬懷，發行郵票1枚及小全張一張，郵票面值為八元，小全張內含面值八元及十五元郵票各二枚。

四、郵政一百三十週年紀念郵票小全張：紀念郵票，預定一一五年三月二十日發行。為慶祝中華郵政公司創辦130週年，發行小全張一張，內含郵票四枚，面值皆為十五元。