中都磚窯廠看電影 古蹟夜未眠

中都唐榮磚窯廠野餐電影院播放「西雅圖夜未眠」等兩部浪漫經典電影。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高雄中都磚窯場於今年最後假期，推出溫馨提早跨年活動—「中都夜未眠．野餐電影院」，邀請民眾二十八日在愛河中游畔的百年古蹟中都唐榮磚窯廠，體驗結合野餐、市集、音樂與電影的獨特文化夜晚。

「中都夜未眠‧野餐電影院」活動內容豐富，從午後一路延續至夜晚，適合親子、朋友與情侶共同參與，多元活動一次滿足，打造最浪漫的冬日文化聚會；內容包括野餐市集、情歌演唱、街頭藝人演出及古蹟導覽巡禮，並將在傍晚舉行戶外野餐電影院，在磚窯廠內欣賞浪漫經典電影「西雅圖夜未眠」及「越來越愛你」兩部電影，將打造「古蹟夜未眠」的獨特觀影體驗，歡迎民眾邀約朋友、家人攜帶野餐墊共同前往觀賞。

文化局表示，「中都夜未眠．野餐電影院」不僅是一場休閒娛樂活動，更希望透過音樂、電影與生活風格的融入，讓百年磚窯廠從歷史場域轉化為市民共享的文化空間，持續累積屬於高雄的城市記憶。