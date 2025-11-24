中配任公職可簽切結書？劉世芳：《國籍法》並無簽切結書規定

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳受訪。（圖／資料照）

台灣具有中國籍村里長有5位，因未放棄中國的國籍將被解職，立法院將提「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，來為中配解套，對此，內政部長劉世芳今(24)日表示，在我們現在的《國籍法》裡面，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結這樣一個規定。

內政部將4縣市政府公所送監察院查處。對此，內政部長劉世芳今（24）日強調，行政院112年的一個函示給各部會，所謂的中華民國以外的外國國籍，當然包括中華人民共和國的國籍。

劉世芳上午赴立法院內政委員會就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢前受訪，媒體詢問，立法院要提放棄外國籍的切結書，民眾黨說要請中配簽切結書，這種切結書是有效力的嗎?

劉世芳回應，現在的《國籍法》裡面，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結這樣一個規定，《國籍法》是針對中華民國以外的外國國籍的人，如果針對中國的外配或是中配的話這很奇怪，這是一個非常特權的條款，更何況按照我們的《國籍法》20條已經講得非常清楚，如果要擔任公職者，必須在1年內放棄中華民國以外的國籍，根據行政院2023年的函示給各部會，所謂中華民國以外的國籍當然包括中華人民共和國的國籍。

劉世芳認為，若在野黨主張修法、且僅針對中國籍配偶或中配另設特別條款，不僅怪異，更形同特權立法，完全不符平等原則。她表示，《國籍法》是針對所有中華民國以外的外國國籍者，若你特別做一個針對中配的條款，那是非常奇怪的特權法。

劉世芳重申，內政部依《國籍法》要求地方縣市在期限內辦理中配村里長解職，但截至今年5月底，仍有5個鄉鎮區公所怠於作業，台北市、新北市、桃園市與花蓮縣政府也未落實督導。她強調，內政部多次行文催辦未果，因此，已將上述9個機關函送監察院查處。

