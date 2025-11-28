中配來台4個月爽領普發1萬 被要求「承認中華民國」：做不到唷

中配開心分享領取普發1萬，卻回覆網友「承認中華民國做不到唷」。翻攝自YT



普發一萬元政策本月上路，除了本國國民，符合資格的外國人、中配與外籍配偶皆可領取。一名來自四川、來台僅四個月的中配YouTuber「若瑜」近日發布影片，分享到郵局成功領取1萬元的過程。影片底下有網友留言「領了錢就要承認中華民國是國家唷」，她回應「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」，還附上一顆紅色愛心，言論曝光後瞬間引發爭議。

這名中配「若瑜」於26日發布影片，標題寫著「聞所未聞大陸人也可以領台灣發普發一萬？」她在影片中開心分享抵台4個月後首次領政府補助，原本不確定有沒有資格領取，但現場核對資料後順利拿到現金，語氣相當興奮。

廣告 廣告

有網友留言「領了錢就要承認中華民國是國家唷」，若瑜則回覆「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」，並附上紅色愛心。不過，這則留言不久後便消失，疑似已被刪除，但截圖已被大量轉貼到臉書、Threads等社群，引發更大反彈。

中配開心分享領取普發1萬，卻回覆網友「承認中華民國做不到唷」。翻攝自YT

不少台灣網友砲轟，「才來四個月也能領？沒繳稅憑什麼拿」、「中配被討厭真的不是沒有原因」、「領中華民國的一萬就是支持台獨唷」、「自私至極的人，我的母親也是中配，你沒想過你在網路上的隨意發言可能影響台灣社會對中配的看法？被你們這些人害死」，還有網友甚至表示已檢舉她的頻道，認為她「拿了台灣好處還要踐踏台灣」。

先前財政部表示，截至115年4月30日前，凡具戶籍國民、合法居留者、永久居留外國人、具居留許可之外籍配偶等，皆可領取1萬元補助。

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了