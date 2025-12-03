中配來台4月爽領普發1萬！還嗆不認同中華民國 遭炎上道歉了：不知是納稅人的錢

中配若瑜分享領取普發現金1萬元，卻直言不會認同中華民國是國家，引發輿論撻伐。（翻攝自YouTube）

行政院普發1萬已在上個月陸續入帳，日前有一名中國籍配偶「若瑜」僅來台灣4個月，因有居留許可符合領取資格，特地拍片分享自己領到1萬元現金。有台灣網友留言：「領了我們1萬塊就要承認我們中華民國是個國家唷」，未料她竟回：「錢我得拿唷！你的要求我做不到唷！」引爆眾人怒火，她也改口道歉直呼自己很後悔發出不經大腦的言論。

中配領普發1萬說不認同中華民國 連自己人也不挺

根據普發現金1萬元相關規定，除了國內現有戶籍的國民之外，取得永久居留許可的外國人，或我國國民之外國籍、大陸地區、港澳籍配偶並取得居留許可，也可領取這次的普發現金。

中配若瑜日前在YouTube影片分享，說自己如何在沒有健保卡、來台僅短短4個月的情況下，就成功到郵局領到台灣政府發的現金1萬元。有網友留言說道，領了錢就要承認中華民國是國家，而她卻直言錢她得拿，這個要求做不到。

若瑜領了普發現金卻直白表示不認同中華民國，引發批評。（翻攝自YouTube）

這段話引發網友憤怒撻伐「拿了台灣好處，還想踐踏台灣的爛人」，痛批這種中國籍配偶不認同台灣又想佔便宜，甚至還有人提議要求撤銷她的居留證，就連同樣是中配的YouTuber「大瑤」也批她拿了1萬元還挑釁，為中配帶來無盡的謾罵。

遭炎上後道歉稱開玩笑「不經大腦」 不知普發現金是納稅人的錢

眼見言論引發軒然大波，若瑜用短影音發出一封道歉信，表示拍攝影片的初衷只是想做領取教學，不知道錢是來自台灣人民的納稅錢，覺得很新穎，在中國大陸沒有體驗過。

若瑜說，她目前只來台4個月，是初來乍到的新手小白，還在適應階段，她很喜歡在台灣的生活，影片沒有逾越和傳播不良訊息危害兩岸的訊息。她反指留言的人明知她的中國大陸身分，卻依然留下那種引發輿論的話語，要她拿錢後要對台灣身分表態，她認為對方是用開玩笑的口吻提問，因此她也用開玩笑的說法回應，卻引發大家憤怒。

她坦言她的態度非常不好，沒有謹言慎行的思考，後續更連累在台灣生活的其他中國大陸配偶和兩岸人民的感情，「我非常的後悔發出那麼一句不經大腦的字眼。對熱愛台灣的全體人們造成了極大的傷害，由衷的道歉，對不起」。

不再回應「不良言論」 遭檢舉她認了：去留給政府定奪

她已將引發爭議的影片下架，感謝大家的批評指教，她無意藉此炒熱YouTube頻道熱度，只想和家人好好過日子，以後將不再對不良言論做任何回應，避免傷害兩岸人民的感情和熱愛台灣的人。對於有人要去檢舉她，她也表示會配合調查，去留由政府定奪。

