中配依親健保爭議 石崇良：從公平正義來看須要審慎思考

〔記者劉宛琳／台北報導〕在野黨立委去年提案將中配入籍「六改四」，近日又提案「國籍法」修法讓中配參政不受限制，引發議論。對於依親居留加保是否將加重健保負擔，衛福部長石崇良今天表示，從依親高齡者的健保費都是支出遠大於收入，而國人是從年輕就開始繳保費，後面才用到，「對高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考」。

媒體詢問，依親是否有名額限制？石崇良表示，依親規定不是來自於健保法相關規定，如果比較中配跟其他國籍的長留者，就是居住在台灣的外國人相比，其他國籍沒有依親規定，只有中配有依親規定，從公平性來講，這兩邊確實有不相當。

石崇良表示，目前我們看到的依親多數是高齡者依親，年紀較大，從他們繳的健保費來看，都是支出遠大於收入。再者，我們的健保對本國人、長者高齡來講，他們是從年輕就開始繳保費，後面才使用到，對健保的長期是有很大的貢獻的，所以對高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考。

對於是否可以修法，石崇良表示，這個不是在健保法面規定，是在其他法規，所以要審慎思考。

