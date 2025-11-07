中配倡武統遭除籍 陸委會不排除撤居留許可

▲中配錢麗倡「武統」遭除籍，陸委會副主委梁文傑做進一步說明。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 中配錢麗因在臉書經營社團「中國人民解放軍」、發表支持「武統」言論，以及檢舉台灣同事台獨等，政府認定其言行「有危害台灣國家安全與社會安定之虞」，註銷台灣戶籍，目前維持長期居留狀態。陸委會表示，錢麗目前維持長期居留狀態，倘若涉及「武統」台灣相關言行沒有改變的話，政府不得不依法處理她的長期居留許可。

陸委會昨（6）日下午例行記者會上，媒體詢問錢麗發表武統言論遭註銷戶籍一事，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應表示，錢麗一案是按兩岸條例依法行政，對於每一個個案，政府都審慎處理。錢麗目前為長期居留狀態，倘若涉及「武統」台灣相關言行繼續的話，政府不得不依法處理她的長期居留許可。

梁文傑強調，希望每一名在台陸配可以安居樂業，不過若是對於台灣社會秩序或國家安定造成影響的話，這不是被樂見的情況。

媒體追問所謂相關言行必須停止是指不在「中國人民解放軍」頁面發文嗎？梁文傑表示，陸委會與移民署收到無數的檢舉函，只要有人檢舉，那就必須有所回應，對於錢麗的處罰有原因，如果原因沒有消失，恐將必須做進一步處理。

