中配健保爭議延燒 民進黨團：社會高度關注「公平負擔原則」

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨日前推動「中配六改四」修法，引發中配其依親使用健保，是否造成額外負擔的社會疑慮，衛福部長石崇良也以「公平性」表達保留態度。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（1）日受訪時強調，兩岸人民本就處於憲法架構下的「特殊關係」，國人對健保資源使用的公平負擔向來高度關注，不論是僑民或中配，議題核心都是公平性的討論。

民進黨立院黨團今日由幹事長鍾佳濱針對時事回應，並接受媒體聯訪。

鍾佳濱指出，《中華民國憲法增修條文》第11條明文規定，自由地區與大陸地區人民的交流需以法律另行訂定，這正是李登輝前總統任內提出「特殊國與國關係」時期所制定的憲政基礎。增修條文中所指的「交流需以法律定之」，其具體落實即為《兩岸人民關係條例》，也因此大陸地區人民在台權利義務的規範，與一般外國人本質上有所不同。

他表示，「這種特殊性早已清楚寫在法條裡」，國人普遍理解兩岸人民具備不同於一般外籍人士的法律定位；但同時，台灣社會也同樣關心僑民或長期旅居海外的國人，在回台使用健保時是否有做到公平負擔。

鍾佳濱強調，不論是僑民還是中配，社會關注焦點始終在「健保資源使用是否公平」。他認為，這是公共討論中最核心的問題，也是政府在檢視修法時必須面對的社會期待。

