中配備位白委擬簽切結書解套！劉世芳給軟釘子 黃國昌批失職：相關法律都搞不清楚

內政部長劉世芳今（24日）強調，放棄國籍並無切結辦法；民眾黨主席黃國昌則直言，劉世芳恣意解釋適用法律，只能夠說是失職。（圖／林煒凱攝）

內政部依《國籍法》第20條要求中配政治人物放棄中國國籍，否則就解職；擬定明年2月上任的民眾黨不分區立委李貞秀身為中配，擬簽署「沒有雙重國籍切結書」應對。不過，內政部長劉世芳今（24日）強調，放棄國籍並無切結辦法；民眾黨主席黃國昌則直言，劉世芳恣意解釋適用法律，只能夠說是失職。

劉世芳今赴內政委員會備詢前受訪時被問及，立院要提放棄外國籍的切結書，而民眾黨說要請中配簽切結書，這是否有效力？劉世芳表示，在現行《國籍法》規定中，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結的辦法。

黃國昌受訪時則批評，針對陸配在《兩岸人民關係條例》、《國籍法》下該如何正確解釋、適用，現在各方討論都非常多；只是讓人困惑的是，民進黨各部會彼此之間的看法也都不同。

黃國昌表示，劉世芳自己要先搞清楚，現在中華民國憲法、《兩岸人民關係條例》及各法令之間的關係。若一個內政部長連相關法律都搞不清楚，就恣意解釋適用法律，這樣的內政部長只能夠說是失職，「在現在法治社會中，相關的態度跟發言有重新斟酌必要」。



