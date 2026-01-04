中配入籍台灣！目睹台人棄國籍「繳回護照」去中國 苦笑：這我真的不懂

生活中心／黃韻璇報導

中配入籍台灣，目睹台人棄國籍「繳回護照」去中國，忍不住苦笑。（圖／翻攝自YouTube頻道－Jo裡給給）

先前立法院國民黨團提案修法將中國籍配偶入籍6年改4年，讓「中配入籍」議題再度引發討論，超過10萬訂閱的YouTuber「Jo裡給給」，身為中配的她近日拍片分享自己到移民署辦理「入籍」的過程，不料卻看到隔壁窗口恰好在辦「除籍」，讓她忍不住感嘆，「我為了拿台灣的戶籍奮不顧身，為什麼？我不懂」。

「Jo」在影片中分享她到移民署繳交除籍公證書，就在等待的過程中，突然聽到隔壁窗口在辦理除籍手續，然而兩人的「除籍」正好相反，Jo忍不住詢問「我剛聽到隔壁是在除台灣國籍？」工作人員透露，「他跟妳相反，他繳回身分證跟中華民國護照」，讓Jo不解道，「為什麼？我是很想來，然後他去拿大陸的，為什麼這我真的不懂，好吧每個人的選擇不一樣」。

Jo表示，自己為了拿台灣的戶籍奮不顧身，結果卻聽到有人來放棄國籍，最後她引用中國作家錢鍾書小說《圍城》中的金句：「城外的人想進去，城裡的人想出來。」感嘆自己好不容易出來了，看到擠破頭想進去的人，只剩下無奈和苦笑。

經過辦理Jo成功拿到台灣身分，她也分享過程中，其實她還沒除掉中國籍時，就已經先拿到台灣的身分證跟護照，Jo直言，「這就是我覺得台灣很貼心的一個地方，台灣的政府讓妳沒有空窗期那種過渡」，她解釋，因為回對岸辦理除籍，除籍完之後如果沒有台灣的身分證、護照，等於會有一段時間是一個「無國籍」的人，會很恐慌。

而台灣政府就是讓這些人不會變成國際孤兒，在回對岸除籍的這段時間，會先把護照、身分證發給你，但是會規定3個月的有效期，3個月內要把相關流程、手續完成，不接受延期，如果時間到除籍公證書交不回來，那戶籍就是直接取消。

