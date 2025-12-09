中配六改四非當務之急 卓揆促立院優先審議中央總預算與防衛特別預算
〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰今出席「2025行政院長與商業領袖座談會」，會前受訪表示，立法院層層圍堵提出國籍法、中配六改四等許多不應在現在被花時間討論的議案，但攸關人民福祉、國家安全的中央政府總預算與防衛韌性特別條例預算仍擱置不談，行政院呼籲立法院儘快審議上述兩議案。
卓榮泰表示，現在在立法院有兩件事最為要緊，一是審議明年度中央政府總預算，攸關全國人民福祉，政府得以順利施政才能照顧人民，另一是強化防衛韌性特別條例預算，則關係國家主權與安全，行政院呼籲立法院儘快審議上述兩議案。
卓榮泰表示，明年度中央政府總預算與強化防衛韌性特別條例預算兩件法案攸關人民福祉與國家主權與安全，「但是立法院卻是步步進逼、層層圍堵，提出許許多多現在不應被大家花這麼多時間來討論的議案，包括國籍法、中配六改四」，國籍法或是中配六改四等都不是現在最急迫的議案。
卓榮泰重申，行政院最為關切的也是明年施政目標能否順利執行，會向工商團體的先進表達，多項國家重大建設會依序進行，但若無中央政府總預算，這些都成為一種想法而已，而不能成為做法。
卓榮泰，「只要把中央政府總預算、強化防衛韌性特別條例預算，好好審議，其他的都能坐下來談，行政院無所不能談」，行政院為的就是讓人民得到照顧、國家能夠持續發展，主權受到保障，安全能夠勇敢捍衛。
更多自由時報報導
LTN經濟通》總統夢成泡影 郭台銘歸途斷？
全球慘付代價！中國出口海嘯肆虐 貿易順差首破1兆美元
黃金失寵？「新雙雄」接棒暴衝 2026 年最熱金屬換人當
68歲翁砸近200萬退休金「翻新老屋」卻成噩夢 妻子僅住半年哭喊要搬走
其他人也在看
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
卓榮泰拒執行立院版財劃法 深綠學者憂「法治被人治取代」
立法院5日以59比50票數否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰當天強硬表態，對於不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。據黨政人士透露，府院高層已決定不採「不公布、不副署」方式，賴清德總統將在規定時間內公布法案，但行政院堅持不會執行，並將聲請釋憲。此舉在綠營內部引發討論，成大電機系教授李忠憲警告，公布法律卻不執行是比惡法更快摧毀國家的道路。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 73
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 68
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 12
盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽
國民黨台中市黨部今（7）日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈達典禮」，台中市長盧秀燕與黨主席同框相擁，藍營群眾情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭主席，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 3
台灣NASA在屏東？南科聯手屏東打造「火箭聚落」 百億商機炸裂！
為探索南台灣發展太空科技產業的潛力與方向，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、經濟部產業園區管理局與屏東縣政府日前假台北國泰萬怡酒店舉辦「火箭與衛星產業發展論壇」，聚焦火箭關鍵系統、衛星酬載研發與南臺灣太空產業布局，吸引來自產官學研的眾多代表出席，展開跨領域對話與合作交流。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4
國民黨退縮了？陳玉珍助理費除罪化惹議 牛煦庭：經討論後暫時不會排案
國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國民黨內茶壺風暴。國民黨立委、發言人牛煦庭上午受訪表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4
蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家
內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
在台港人悼念宏福苑大火 批港府濫捕侵害人權
香港大埔宏福苑發生大火造成嚴重死傷，在台灣的香港人和民間團體今（7）日出面，批評香港政府，沒有立即調查工程監管等問題，反而濫用《國安法》拘捕追求真相的民眾，嚴重侵害人權，而如期舉辦法立法會選舉，也被質疑是企圖藉由「假選舉」為政權粉飾太平。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
共機火控雷達鎖定日機！范世平：藉此分化日琉趕走美軍！
論壇中心／李佳穎報導日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎昨（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》分析，此舉是為了加劇分化日本跟琉球，挑起琉球獨立議題，若能藉此把美軍基地趕走，那台灣就危險了！另外，范世平分析「習近平就是透過此次的事件顯示出，他完全掌握海軍了」。並細數中共解放軍海軍多位將領出事，在中共二十屆四中全會召開前三天，中國國防部於2025年10月17日公佈了九名上將的處理決定，其中就包括多位解放軍海軍將領、海軍上將中共中央軍委會苗華，以及海軍政委袁華智。還有沒出席四中全會的海軍司令員胡中明上將，也已經消失很久，恐怕也是出事了。原文出處：共機火控雷達鎖定日本戰機挑釁美日同盟？范世平：藉此分化日本、琉球！ 更多民視新聞報導中戰機雷達照射日戰機 澳防長：不希望台海現狀發生任何改變中航母「遼寧艦」艦載機起降100次照射日戰機 高市早苗：強烈抗議中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
讓臺灣成為大谷翔平？戰爭與臺灣永續發展的距離
近日，賴清德總統很忙碌，不僅投書《華盛頓郵報》宣示增加1.25兆新臺幣國防預算，分八年採購美國軍備，並承諾打造臺灣之盾，接著召開國安高層會議，會後以開記者會向全民報告，隔日，行政院會通過特別條例，送至立法院審議，總統一切舉措，緊扣「北京以武力改變現狀的意圖愈來愈明顯」為由，但記者會一席稱中國（大陸）「以2027年完成武統臺灣為目標」引發全民譁然，但賴總統隨後表示，這是媒體與民代錯誤解讀，實際卻修正用語，以「2027年完成武統臺灣『的準備』為目標」，試圖強化國防預算與軍購的合理性。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 7
美2026國防授權法定案 最高可軍援台10億美元｜#鏡新聞
美國2026財政年度國防授權法，在參眾兩院協調後的版本出爐，美國最高可軍援台灣大約新台幣313億元，用來擴大台灣醫療設備、補給與戰鬥傷亡的照護能力，並且要在明年3月1日前，啟動兩國在無人與反無人系統的聯合開發生產計畫，但也刪除過去幾年常見，邀請台灣參加環太軍演的文字。專家分析，這是美國戰略模糊、但是戰術清晰的作為，認為與其寫難以落實的法案內容，不如台美雙方進行實質的軍事交流。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
批台灣是"極權國家" 應曉薇女兒澄清:誇飾說法
政治中心／綜合報導被視為一級戰區的中正萬華選區，藍綠白誰來出戰引發關注，國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，近來頻現身鏡頭前，傳出有意接棒，不過日前她在短影片上，談及小紅書被限流一事，稱台灣是極權國家引發網友撻伐，即便她急忙澄清是誇示形容，似乎也難止輿論。台北市議員應曉薇女兒應佳妤（12.06）：「關於2026佳妤動向，我想選與不選都是由台北市民決定，佳妤都會認真努力做好準備。」被視為要接棒母親替藍營出戰中正萬華選區的政二代應佳妤，對於明年到底要不要參選，話說的曖昧，不過對於小紅書因涉及詐騙又不配合調查，遭到內政部下令封鎖一年，她卻把自己國家說得很難聽。中國軟體小紅書遭我國內政部限流，應佳妤批台灣是「極權國家」。 台北市議員應曉薇女兒應佳妤：「我在英國留學的時候，以為台灣是一個民主國家，結果回來後發現，原來台灣是一個極權國家，沒想到有一天，在自己的國家用手機上網，還得開VPN。」民眾：「極權國家我覺得還好，就是都可以自由發表自己的意見，沒有那跟極權國家應該沒什麼關係，我覺得那是小紅書的問題，我覺得兩個不太相干。」脫口台灣是集權國家，結果挨轟，應佳妤趕緊澄清是誇飾形容，不是認為台灣真的成為極權國家，不過網友似乎不買單，留言大酸把隨意造謠說誇飾，那你還想選極權國家的市議員，黨內可能對手則是輕輕帶過。中正萬華議員擬參選人（國）李孝亮：「作為一個有自信的民主國家，我們應該要廣泛吸收不同資訊，接納社會不同的聲音，這樣才是真正民主國家的典範。」中正萬華議員擬參選人（民）張銘祐：「我想她是為了要結合時事議題，然後來發揮她的外表亮麗，然後會像中國的網紅一樣，會忽然間爆紅，吸睛度十足但是創意待加強。」2026中正萬華選戰，藍綠白有望上演三大金釵對決。（圖／民視新聞）中正萬華向來被視為一級戰區，綠營已經有多位新人表態參選，外界甚至關注藍綠白有望上演三金釵對決，馬郁雯力拚民進黨初選，國民黨則因應曉薇被停權，交給女兒應佳妤接棒，民眾黨有發言人吳怡萱，戰況空前激烈。原文出處：批台灣是極權國家 應曉薇女兒澄清「這樣說」 更多民視新聞報導藍委推「助理費除罪化」 黃智賢轟「這4種立委」適合下地獄準備好代母出征？ 應曉薇女兒批台灣「極權國家」大翻車急澄清中天重返52台？藍營強推衛廣法「逕付二讀」 民進黨團火大開轟民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
中午來開匯／陳學聖讚蔡英文兩岸有想法 點評「在寬鬆當中有嚴格的限制」
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 前國民黨立委陳學聖今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，選舉最終仍是實力與民意的競爭，「打選戰就是贏了才有話說，沒贏一切都是空」。他指出，國民黨若要在2026與2028年選舉中取勝，必須掌握「主流意見」與中間選民，而非侷限於深藍或統派光譜。 陳學聖分析，深藍支持...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
緊張升溫！中國戰機雷達照射日本F-15 共軍嗆日：將採取必要措施
日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機昨（6）日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎今（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。對此，稍早中共海軍做出回應，稱中國遼寧艦編隊遠海訓練，遭到日方飛機抵近滋擾，要求日方停止抹黑，強調「中國海軍將依法採取必要措施」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8