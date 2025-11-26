中配參政修法後果有多嚴重？作家示範「最慘劇本」嚇壞網：傅習CP直接成局

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

國民黨立院黨團提案修改《國籍法》，讓中國籍配偶（中配）當選公職後免除「放棄中華人民共和國國籍」的規定，引發外界強烈爭議。作家謝知橋更提出極端示例，質疑修法若通過，可能帶來嚴重的國安風險。

國民黨立院黨團提案修改《國籍法》，讓中國籍配偶當選公職後免除「放棄中華人民共和國國籍」的規定。（示意圖／unsplash）

現行《國籍法》明定，欲擔任民選公職者，必須在就任前一年放棄所有外國國籍（包含中國籍）。由於花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華，日前被內政部要求放棄中國籍，否則依法解職。為替中配解套，國民黨團總召傅崐萁提案修法，最快預計11月28日完成一讀，引起各界批評。

作家謝知橋在臉書以反諷方式指出，「如果中配可以參選公職，習近平娶鄭麗文是不是就可以來台灣選總統了？」他並表示，選不上沒關係，國民黨還可以再修法，讓中配甚至中國籍都有投票權，多選幾次就會上。

面對網友質疑習近平已有婚姻關係，謝知橋也在留言區反諷回應，「什麼你說習近平已經結婚了不能娶鄭麗文？這什麼小問題，傅崐萁跟徐榛蔚不是示範過了嗎？請用國民黨的思路去假設他們會窮極一切手段。」

貼文曝光後，引發網友熱議，「其實習近平也可以跟傅崐萁結婚，然後習近平就能合法參選並正當統一了」、「不如修法中配候選人票數加成2倍」、「傅習聯姻比較有哏，直接改婚姻一夫一妻的解讀，變一個人可以有一個夫一個妻」。

