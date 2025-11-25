中配參政免放棄中國籍？學者轟「內政部亂搞在先」 揭真相：國籍法原本不用修

​花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題被解職，國民黨立法院黨團20日表示，將研議提出《國籍法》修法，使中配參政權不受國籍法規範，保障中配參政權，引發外界正反兩派議論。對此，中正大學教授羅世宏在臉書砲轟，如果內政部不亂搞在先，本來連國籍法都根本不需要修。​



​羅世宏表次，本來中配新移民就有合法參政權。依現行法在取得中華民國國籍後，還必須再等10年之後，才能參選。參選門檻相當高，比所有的台灣公民跟外籍配偶都高。所以，能滿足條件，歷來參選且當選的中配，少之又少。

​羅世宏指出，中配本來就不適用國籍法第20條。但內部政突然要用這一條去剝奪中配的合法參選與當選權利，相當不合理，遑論相關行政作為已經違反憲法及兩岸人民關係條例。

​羅世宏表示，希望大家不要被假訊息誤導，不要自己嚇自己，一定要守護國家的憲法（憲法增修條文）與作為特別法的兩岸人民關係條例，因為這是兩岸分治、和平現狀得以維持的重要基礎之一。



