即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

國民黨團總召傅崐萁提案修改《國籍法》，盼讓未放棄中華人民共和國國籍的中配，能擔任中華民國的公職，該案今（28）日已在立法院院會中一讀，交付內政委員會審查。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，藍白欲推動此修法必須更加謹慎，若讓尚未完成放棄中國籍者擔任我國公職，恐會造成相當程度的安全疑慮，也對國安造成重大影響；反之若不修《國籍法》，更能保障這些中國籍人士進到台灣之後的安全。





中配因具有中華人民共和國國籍問題被解除公職，傅崐萁為此提出「國籍法修正草案」，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用《國籍法》第20條放棄國籍之規定。

針對《國籍法》的部分，賴瑞隆表示，這涉及台灣與中國之間牽涉國家安全問題，在目前的情勢之下，任何人提出修改該法都是不恰當的；特別是在中共持續以武力或各種方式對台進行統一企圖的情況下，如果《國籍法》，讓尚未完成放棄中華人民共和國國籍的中國配偶能擔任中華民國公職，將會造成相當程度的安全疑慮，同時也會對台灣的國家安全帶來重大影響。

他反問，未來若有任何問題的時候，誰能確保這些中國籍人士是站在台灣這邊而不是中共那邊，會不會洩漏國家機密或成為被滲透的對象，來危害到台灣的國家安全？

賴瑞隆認為，藍白若思考想修《國籍法》要慎重，因為這也是在保護相關中籍人士的安全，如果他們同時具有中國籍，中國的法律就可以對他進行相關的懲處，也會讓這些人被中共威脅，依照中國的指令來行事，若無依照指令行事，就違反中國的法令。

他強調，不修《國籍法》，反倒也是確保這些中國籍人士進到台灣之後的安全，他們應該放棄中國籍，對他們個人而言才是安全的，也是保障台灣的安全。





原文出處：快新聞／中配參政免放棄國籍今付委 賴瑞隆：不修更能保障中籍人士的安全

