中配參政免放棄國籍？國民黨將推修法 PTT創世神：事關台灣存亡

傅崐萁提出《國籍法》修正草案，讓中配可以避免因國籍問題遭解除公職。（鏡報李智為攝）

先前有中配因未放棄中華人民共和國國籍，其村長職務遭解職，國民黨為此提案修《國籍法》，讓中配可以避免因國籍問題遭解除公職，修正草案預計在28日一讀付委審查。對此，「PTT創世神」杜奕瑾今（26）日op文，強調這已是開後門放任獨裁政權長臂管轄，「事關台灣存亡問題，不是保障個人參政權的問題。」

中配鄧萬華原本身為花蓮學田村長，但她因未放棄中國籍違反《國籍法》第20條，國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。她後來向花蓮縣政府提起訴願後，最終仍以原處分撤銷公職。

針對相關事件，國民民黨立委傅崐萁提出《國籍法》修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用《國籍法》第20條放棄國籍規定。此修正草案預計在28日一讀付委審查。

杜奕瑾今於臉書po文談及此事，強調中國公民在台灣，依中國反分裂法：不得承認台灣主權；依中國情報法：必須配合國家做情報工作；依中國反間諜法：可任意舉報台灣人為間諜，進而蒐集、查扣相關電子設備與紀錄；依中國國安法：可以國安理由拘禁台灣民眾；依中國國防動員法：中國可以隨時徵用中國在台公民的土地、資產、設備作為中國國軍使用。

杜奕瑾表示，知道這些法律，就會知道為什麼會有這麼多高調的中配在台灣任黨政要職執行任務。「然後我們要進一步開放依法無法忠誠的中國公民擔任公職？」他認為這已是開後門放任獨裁政權長臂管轄，「事關台灣存亡問題，不是保障個人參政權的問題。」

