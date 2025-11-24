中配參政免棄國籍爭議 盧秀燕：擔任公職必須是中華民國國籍

盧秀燕強調，服務公職一定要是中華民國國籍。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨團將提修國籍法，民進黨多位中市議員提出質疑，是否贊同中配參政免放棄中華人民共和國國籍？中國籍可以參政嗎，可以擔任民選公職？中市長盧秀燕表示，我們國家一定要是中華民國國籍才能服務公職，不管哪一個國的國籍都不應該服務公職。

立法院國民黨黨團要修國籍法，明定中配參政權不受國籍法規範，對此，民進黨市議員陳淑華今天在市議會詢問市長盧秀燕，是否贊成國民黨立法院團的修法。

盧秀燕表示，我們國家一定要是中華民國國籍才能服務公職，不管哪一個國的國籍都不應該服務公職。

陳淑華進一步要求，台中市有無有中國籍的公職？要求清查，目前台北、新北、花蓮、桃園有雙重國籍，台灣跟中國不同國家，允許中國籍執行公權力，到底哪一個效忠，這個非常嚴重，堅決反對雙重國籍來擔任公職，反對國民黨的修法。

多位民進黨議員表示反對中配有中國國籍來服務公職。(記者蘇金鳳攝)

