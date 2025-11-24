中配參政是好事！ 張善政：中央拿國籍法講資格有問題

國民黨立院黨團擬提修法，明定中配參政權不受國籍法規範，桃園市長張善政24日受訪表示，中央一直拿國籍法講中配參政資格，在法的層面是有問題的。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕針對中配因中華人民共和國國籍問題被解除公職，國民黨立院黨團擬提修法，明定中配參政權不受國籍法規範，對此，桃園市長張善政今(24)日受訪表示，中央一直拿國籍法講中配參政資格，在法的層面是有問題的。

張善政表示，他認為推動修法要考慮憲法與兩岸人民關係條例的基本精神，所以他要特別提醒，在相關法規中從來沒有出現「中華人民共和國」這幾個字，現在中央一直拿國籍法來講資格的問題，在法的層面他認為是有問題的，而基於尊重人權的精神，能夠讓中配儘早有機會來參政，這個是好事情。

至於是否贊成中配取得我國身分證時間從6年縮短到4年，張善政表示，「樂見其成」，同樣是基於尊重人權，在台灣生活了這麼久，就是把這裡當家，沒有道理對他們有不同的待遇。

