即時中心／高睿鴻報導

民眾黨國會黨團近日異動人事，原本8名不分區立委，除了陳昭姿、劉書彬，其餘6人均因配合黨內「兩年條款」政治承諾，於2月1日正式請辭；新一批遞補人選則從前（3）天起就職。但其中1名新科立委李貞秀，卻因國籍身分惹議，外界不斷質疑，她根本未依法放棄中國籍；因此內政部等多個行政單位也嗆明，將不接受其質詢、索資。陸委會副主委梁文傑今（5）日也精闢解析，為何台灣人難以接受雙重國籍從政。

關於內政部長劉世芳表態，不會提供任何密件資料給李貞秀，梁文傑首先回應，內政部尚未正式做出決定，這只是劉的個人意見；而陸委會的態度，也是等到內政部正式認定後，才會做進一步的決定。不過，他另也指出，雖然李貞秀不斷重申，已向中方提出放棄身分申請，但就算內政部認定此次申請有效、讓她有1年時間可等待中共國籍遭撤，然而不管怎麼說，這1年內她依舊會擁有雙重國籍。

而梁文傑指出，據中國情報工作法、國安法等規範，中方都能要求國民配合、提供他們想要的資料。他因此擔憂，若中方真的「依法要求」李貞秀這樣的台灣政治人物，提供他們想要的資料，「她有沒有勇氣不提供？我們不知道」。因此梁文傑說，其實我國行政單位提出的反制措施，同時也是在保護李貞秀，讓她可免於這樣的為難與脅迫；我方也不會入人於罪，因此若李還繼續擔任立委，對於她的索資要求，當然會以最嚴格標準處理。

他另也說明，每個國家對這種「忠誠義務」的規定，其實都會因國情不同而有差異。例如英國，就允許國會議員擁雙重國籍；英國前首相強森（Boris Johnson），就同時有美國和英國籍，但不只能當國會議員、還可做外交部長。梁文傑指出，對英國人而言，他們不會在乎持美國籍的事，但台灣不一樣；因為我國處境比較艱難，人民都會害怕，政治人物若有雙重國籍，「到時候台灣發生什麼事，你可以拍拍屁股走人」，這就是台灣特別的國情。

快新聞／中配參政權應徹底廢除？台灣國情難忍雙重國籍 梁文傑精闢講解原因

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞）

不過，梁文傑隨後也緩頰說，按照李貞秀的講法，她有在去（2025）年12月飛回去試圖申請（放棄中共國籍）、甚至也明確說出，會忠於中華民國。他直言，這些行為是值得讚許的。

另，面對外界質疑，我國《兩岸人民關係條例》明文賦予中配參政權，但國籍法又阻礙其就職，為何不乾脆連參政權一同刪除？對此，梁文傑回應，其實「所有雙重國籍」的民眾，都能參選公職，無論馬來西亞籍、還是日本或美國籍，只要同時持中華民國國籍，就可以參選。而陸配的參政權利，則是由兩岸條例賦予，確保他們與其他雙重國籍的人一樣，都有參選權利。

但如果把這條拿掉，梁文傑直言說，「就會變成取得台灣籍的中國人，連參選權力都沒有，那跟其他擁有雙重國籍的人相比，他們的地位不就更低了？」，結局就是，中配還不如其他國家的配偶。他感嘆地表示，想必到時候，又會有人認為不公平，所以這似乎不是好解方。

原文出處：快新聞／中配參政權應廢除？台灣國情難容忍雙重國籍 梁文傑精闢分析原因

