中配參政權陷爭議！侯友宜重申「我們的國家叫中華民國」 每個人都必須效忠

針對中國籍配偶參政權的爭議，國民黨立院黨團提出《國籍法》修正草案引發討論。新北市長侯友宜今（26）日強調，這個議題可以充分討論，最重要的「我們的國家叫中華民國」，每一個人都要效忠中華民國，這個態度是不變的。

另針對財劃法修法爭議未歇，侯友宜重申，行政院提出修財劃法最重要的是公開透明，還要把試算的過程、以及試算金額很清楚地跟地方政府以及全民來做報告，因為這些錢都是人民的納稅錢。

侯友宜強調，人民繳了納稅錢，必須知道這些錢用到哪裡去、是怎麼樣的分配方式，這些都要清清楚楚、明明白白來告訴全國人民。侯友宜提到，立法院也希望能提出試算金額，這些財政部其實能做得到，幹嘛不拿出來呢？拿出試算表，大家才能充分溝通，也要讓人民知道錢用在哪些地方。



