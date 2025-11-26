中配參政要修法了？林楚茵點名藍白行徑：中國洗人口三部曲來了

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

立院程序委員會昨(11/25)討論本周五立院院會議程，藍白黨團挾人數優勢以9比7的票數，表決通過政院版《財劃法》修正草案暫緩列案，並放行放寬中配參政權的《國籍法》修正草案，民進黨立委林楚茵今表示，藍白的失速列車，將把台灣帶到深淵。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

林楚茵在社群粉專發文指出，昨天程序委員會，國民黨領銜提案的國籍法將在周五交付院會一讀，這就是藍白合協助中國「洗人口三部曲」最新一環。

林楚茵說，藍白之前念念不忘中配六改四，加上立法院長韓國瑜主政下的立院法制局，提出近親婚姻六親等改四親等，昨天又提出國籍法，讓中國配偶不用放棄原國籍就能擔任公職。

林楚茵表示，藍白在上周把《財劃法》橫柴入灶，未經委員會審查、逕付二讀再三讀的惡行，《國籍法》很可能這周五院會再次上演。

林楚茵指出，說不定後續還會把近親婚姻六親等改四親等，讓順利入籍的中國人吃好倒相報跟親戚 #假結婚真入籍，入籍之後再參政，進而滲透台灣社會。

林楚茵表示，也難怪國民黨主席鄭麗文會說「讓台灣人自豪說我是中國人」，在鄭的指示之下，國民黨跟民眾黨就會在立法院一步步打開中國滲透台灣之門。

