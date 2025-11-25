「中配參政」有多嚴重？作家點出最慘情況：習近平娶鄭麗文可選總統

政治中心／林昀萱報導

國民黨立院黨團提案修改國籍法，讓中配當選公職後不需放棄中華人民共和國國籍，引起批評。作家謝知橋也在臉書點出，若《國籍法》修法通過的恐怖後果，並舉例說明。

《國籍法》規定，要擔任民選公職必須在就任的前一年放棄包含中國籍在內的外國國籍。日前，花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華遭內政部要求放棄中華人民共和國國籍，否則將解職；國民黨團總召傅崐萁擬透過修法解套，提案修《國籍法》讓中配參政不適用放棄國籍的規定，預計最快11/28（五）完成一讀，引發抨擊。

謝知橋在臉書表示：「如果中配可以參選公職，習近平娶鄭麗文是不是就可以來台灣選總統了？選一次不上沒關係，國民黨會再修法讓中配甚至中國籍都有投票權，多選幾次就會上了」。謝知橋更在留言區補充：「什麼！你說習近平已經結婚了不能娶鄭麗文？這什麼小問題，傅崐萁跟徐榛蔚不是示範過了嗎？請用國民黨的思路去假設他們會窮極一切手段。」

網友見狀也留言開酸，「其實習近平也可以跟傅崐萁結婚，然後習近平就能合法參選並正當統一了」、「這樣彭麗媛就可以有標本素材用了」、「不如修法中配候選人票數加成2倍」、「到時候甚至會修法中配的投票權重是一般人的10倍，另外再修一條一直選直到正副總統其中一個人是中共國籍為止，選不出來就不用結束，像世界大賽一樣投出結果來！」

