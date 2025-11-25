「中配參政」有多嚴重？作家：習近平娶鄭麗文「可選總統」
政治中心／綜合報導
立法院國民黨團近期有意修法鬆綁中配在台參政權，消息曝光後掀起不少反對聲浪。對此，作家謝知橋在臉書撰文，點出若《國籍法》修法通過後可能出現的嚴重後果，直言中共總書記習近平若娶國民黨主席鄭麗文，那習近平不就具備參選台灣總統的資格？
國民黨立院黨團近期有意修法《國籍法》，鬆綁中配參政權。（圖／民視新聞資料照）
我國《國籍法》明文規定，若要擔任民選公職，須在就任前一年內放棄外國國籍，中國籍也包含在內。但國民黨日前有意修改《國籍法》，望放寬相關限制，使取得身分證的中國籍配偶（中配）無須放棄原國籍即可參政。對此，謝知橋在臉書舉例，指出：「如果中配可以參選公職，習近平娶鄭麗文是不是就可以來台灣選總統了？選一次不上沒關係，國民黨會再修法讓中配甚至中國籍都有投票權，多選幾次就會上了。」
謝知橋舉例若修法通過，習近平若娶鄭麗文後，也有望能參選台灣總統。（圖／民視新聞資料照）
他進一步在留言處補充：「什麼？你說習近平已經結婚了不能娶鄭麗文？這什麼小問題，傅崐萁跟徐榛蔚不是示範過了嗎？請用國民黨的思路去假設，他們會窮極一切手段。」不少網友看完則留言：「這樣彭麗媛就可以有標本素材用了」、「娶什麼鄭麗文，台灣可以同婚我覺得馬英九可以」、「其實習近平也可以跟傅崐萁結婚，然後習近平就能合法參選並正當統一了」、「我真的要吐了」、「可以猜測他們的目的就是中配選台灣總統」。
原文出處：「中配參政」有多嚴重？作家曝最慘狀況：習近平娶鄭麗文「可選總統」
