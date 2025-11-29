中配取得身分證修法爭議石崇良強調公平正義 李彥秀批加入「造謠攻擊大隊」

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團提案修法要縮短陸配取得身分證年限，由現行6年降到4年，被綠營質疑可能導致健保破產，衛福部長石崇良昨日也表態應從公平正義來謹慎考量，國民黨立委李彥秀今日將矛頭指向石崇良，質疑衛福部原本是最沒有政治色彩的部會，石崇良更是醫師與公衛專業，不料現在竟也加入「造謠攻擊大隊」的行列，「用偷換概念與倒果為因的惡意方式，造成台灣社會的分裂與仇視，以及對於陸配家庭敵意與攻擊。」

她批評，在民進黨執政下，「政務官」不思推展政務，反而把自己當成「政治官」在當，迎合上意，罔顧民意，廢弛專業，才是民進黨政府施政滿意度持續低迷最重要的原因。

李彥秀說，石崇良公衛背景，不會不知道「健保制度是隨收隨付制，本來就是同一世代間的互助」，這就是健保制度設計的基礎，而且「社會保險是風險重分配，而不是儲蓄，否則若往生的早，或是使用量少，難道要健保要退錢嗎？」

李彥秀強調，有關依親問題，台灣事實查核中心早在去年就澄清「陸配父母來台依親可以馬上使用健保」是錯誤的訊息，依照現行法令，陸配取得身分證後才能申請「70歲」以上父母來台定居，而且每年有60個申請名額限制，陸配取得身分證後，依目前的申請父母來台人數，大約要排隊10多年，才能把父母親接到台灣定居，父母得在台居住滿6個月才能參加健保。

她並表示，健保實施30年，雖然獲得民眾極高的評價，但是制度、財務、藥價、給付的陳痾，才是石崇良最重要的職責，現在卻用偏頗的說法攻擊陸配與家人，所謂長期貢獻的說法根本就是「道德綁架」，意圖製造仇恨對立，「如果越早投保對健保越好，陸配不是更應該比照外配縮短等待期，提早繳交健保費嗎？」

