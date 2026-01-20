中配周滿芝在台發展統戰組織 更一審自無罪改判8年

中配周滿芝日前因被控接受中共資助在台發展統戰組織遭起訴，一審原獲判無罪，不過高等法院高雄分院今日更一審宣判，認定周滿芝為中國發展組織數年，且直接向中共統戰高層尋求指導與資助，意圖瓦解我國民眾對中共的提防，對國安及社會安定造成實質危害，因此依違反《國安法》第2條第1款改判8年有期徒刑，全案仍可上訴。

更一審法官說明，周滿芝2004年以陸配身分取得我國身分證後，陸續受中國統戰組織「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」指示，分別於2016及2019年在台設立「高雄市新住民姐妹關懷協會」、「台灣新住民關懷總會」，並以成立社團為掩護，對陸配、新住民進行滲透，假借發展兩岸經貿合作、文化交流名義執行統戰任務。

判決書提到，周滿芝2023年曾安排在台舉辦「中華非物質文化遺產博覽會」，並透過陝西省愛國主義志願者協會執行會長李凱弘向中國政府爭取經費，計畫方案所列活動目的即與統戰思想有關，但該活動最後因資金未到位而中止。

另外，合議庭表示，周滿芝曾在陝西省愛國主義志願者協會發起人崔國衛指示下，在台發起成立「中國愛國黨」，並在2018年赴中面會崔國衛，簽署「中華海峽兩岸民間愛國促統宣言」，明示「相信中國共產黨對台灣的領導能力」。

全案於高雄高分院一審時，原本因認定罪證不足宣判無罪，但經檢方上訴後，最高法院裁定撤銷原判決、發回更審。更一審法官依據國安局情資調查報告，確認給予周滿芝指示的2個中國組織，皆受到中共省級統戰部實質控制，因此改認定周滿芝有罪。

高雄高分院也提到，周滿芝另涉嫌介選、違反《反滲透法》及《總統副總統選舉罷免法》等案，不在此次審理範圍，將由檢察官另案起訴。

