中配周滿芝成立「新住民關懷總會」 爆受中共統戰組織指示！更一審改判8年刑

原為中國籍的女子周滿芝在2004年以中國大陸配偶身分取得中華民國身分證，在她台灣成立「台灣新住民關懷總會」宣揚統一，任命中共統戰部組織成員為幹部、向中共政府爭取經費。高雄高分院一審原判決無罪，今（20日）更一審依違反《國家安全法》改判有期徒刑8年。

具中共統戰組織背景 中配在台成立新住民團體

台灣高等法院高雄分院今發出新聞稿指出，周滿芝結婚來台、取得中華民國身分證，她原為「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」成員，明知該兩協會為中共省級統戰部委託之民間團體、受中共官方實質控制，仍基於發展組織犯意，在2016年主導成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」。

想當中國愛國黨發起人失敗 想見湖南統戰部長被打槍

周滿芝隔年4月23日以該協會理事長的名義，在「中國愛國主義志願者協會」的台灣發起人工作組主任蘇華推動下展開座談，與「陝西省愛國主義志願者協會」發起人暨法定代表人崔國衛，透過視訊接受工作指示，在崔國衛指示下擔任在台成立的「中國愛國黨」發起人，但因為不符條件而遭排除。

周滿芝同年再以協會理事長身分，持「統一戰線工作委員會成員簡歷表」「中國夢」，赴中國大陸求見湖南省統戰部部長黃蘭香，欲向中國大陸統戰部表達「大力宣揚九二共識，促進祖國統一」，但遭拒見。

擴大成立新住民協會 不演了直接載明力促統一

周滿芝2018年5月29日到中國簽署「中華海峽兩岸民間愛國促統宣言」，明示：相信中國共產黨對台灣的領導能力，共同發起並組建「中國愛國主義志願者協會」，2019年5月25日又在台灣成立全國性的「台灣新住民關懷總會」，隨後再成立「台灣新住民關懷總會大陸地區工作委員會」，任命「陝西省愛國主義志願者協會」執行會長李凱弘為主席，該會之宗旨載明「維護大中國之團結統一並力促國家實現和平統一」。

周滿芝又和李凱弘共同安排舉辦「中華非物質文化遺產博覽會」，由李凱弘發函向中共政府單位爭取經費，計畫方案所指活動目的與統戰思想有關，雖該博覽會因資金未到位而中止，但周仍持續推動相關活動、為中國大陸地區發展組織，在2023年12月5日因另涉反滲透法遭查獲。

一審判無罪理由曝光 檢上訴成功發回更審大逆轉

高雄高分院一審認為，依調查局函復2個涉案的中國組織沒有中國官方實質控制或關聯的事證，周滿芝會晤統戰人士、招攬中配的部分檢方舉證不足，因此判決無罪；檢方不服，上訴最高法院，最高法院認為調查未盡、理由欠備，撤銷原判發回更審。

高雄高分院更一審判決指出，「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」之成立運作為中共統戰系統之政治指令所為，受中共省級統戰部實質控制；周滿芝受上述兩組織的指示，在台灣成立新住民相關組織，規劃和執行具有明確統戰目的之活動，對我國陸配、新住民或新住民二代進行滲透，已實質威脅中華民國之存在及台灣地區之自由民主憲政秩序並危害社會安定秩序，被告持續性發展組織行為，具有危害國家安全及社會安定意圖。

高雄高分院今宣判周滿芝意圖危害國家安全及社會安定，為中國大陸地區違反《國家安全法》第二條第一款規定，處有期徒刑8年；可上訴。

