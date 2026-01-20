中配周滿芝涉替中國發展組織！無罪更一審逆轉改判8年徒刑

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，被控替中國發展組織，甚至在2023年底時帶60多人到湖南等地旅遊，藉此宣傳統戰介選。檢調偵辦後，一度裁定羈押禁見，但因罪證不足判決無罪，檢方不服提起上訴，最高法院認為原判決有調查未盡、理由欠備情形，撤銷發回更審，高雄高分院更一審改判8年有期徒刑。

2023年底時，台灣新住民關懷總會理事長周滿芝，竟然帶60多人到湖南等地旅遊，食宿中國買單，藉此宣傳統戰、介入選舉。此舉涉及違反反滲透法和選罷法，周滿芝被起訴後一度被判無罪，沒想到更一審，判決大逆轉。

周滿芝2023年底時帶60多人到湖南等地旅遊。圖／翻攝自周姓理事長臉書

回顧整起案件，檢警查出介選前，周滿芝早就有行動。2004年她嫁來台灣，拿到台灣身分後，2015年籌組中國愛國黨、2016年成立新住民相關協會，擔任協會和總會理事長，2017年時加入統戰工作委員會，受中國指示籌備分會，不但用社團掩護，對新住民及其二代進行滲透，甚至簽署一國兩制等統戰宣言。

周滿芝以社團掩護進行滲透，還簽署一國兩制宣言。圖／翻攝自周姓理事長臉書



不過起訴後，高雄高分院原本認定，檢方沒有舉證周滿芝實際收受資金或受到實質控制，罪證不足判無罪。但檢方不服上訴，最高法院以調查未盡、理由欠備，發回更審。高雄高分院更一審認定，她協助中國統戰介選，依國安法重判8年。

高雄高分院更一審逆轉，重判8年。圖／台視新聞

國安法修法後，替中國發展組織刑期從5年以下加重到7年以上，周滿芝也成為適用新法首例。面對判決逆轉，周滿芝不願出面回應，一切交由律師爭取權益。

※未經判決確定者，應推定為無罪

高雄／綜合報導 責任編輯／網路中心

