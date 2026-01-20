中配周滿芝為中國發展組織 更審大逆轉無罪改判8年

台北市 / 綜合報導

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，涉嫌接受中國資助發展組織，檢調偵辦之後，被高雄高分院判決無罪，全案經最高法院撤銷，高雄高分院更一審法官，推翻無罪認定，認定周滿芝的確是依照「受中國官方實質控制的團體協會」指示，在台灣發展組織，進行統戰工作，依國安法改判有期徒刑8年，她成為近年招攬團員赴中國旅遊被判刑最重者，全案仍可上訴。

一行人受招攬到湖南旅遊，大方接受落地招待，交換條件是團員回台後，要支持特定的候選人，2023年橋頭地檢署，偵辦中國介入台灣選舉的案件，發現涉入其中，台灣新住民關懷總會理事長周滿芝，涉及發展組織罪將她帶走調查，當時原判決她無罪，更審結果卻大逆轉。

高雄高分院庭長李淑惠說：「對我國陸配，新住民，或新住民二代進行滲透，以實質威脅中華民國的存在。」周滿芝從中國嫁來台灣後，在台灣設立新住民相關協會，檢調查出，她原為「陝西省愛國主義志願者協會」成員，曾經向中國官方尋求資助，讓她在台發展組織，進行統戰工作，不過高雄高分院當時認為，檢方沒有舉證，她有實際收受對岸資金或會面統戰官員，認定罪證不足判她無罪，檢方不服提上訴，更一審法官指出據國安局公文，周姓理事長的確是依照，受中國官方實質控制的團體協會指示，在台灣發展組織，因此認定她有罪改重判8年。

高雄高分院庭長李淑惠說：「被告所為具有危害國家安全及社會安定的意圖，違反國家安全法。」記者VS.新住民協會附近民眾說：「那天還在這邊發便當，(所以還是有人進進出出)，對對，還是會有。」實際回到周滿芝成立的協會，燈光昏暗空無一人，對於捲入官司她低調喊冤，更一審大逆轉，她成為近年招攬團員赴中國旅遊，被判刑最重者，全案還可上訴。

