中配喊武統將被驅逐出境 王定宇酸：中國拒收「白眼狼」才諷刺

民進黨立委王定宇。 圖：翻攝自王定宇提供影片

[Newtalk新聞] 中國籍配偶錢麗因多次在台宣揚武統、鼓吹中共解放軍侵略台灣，而遭政府依《入出國及移民法》等相關規定註銷護照、取消戶籍並註銷居留資格一事。對此，民進黨立委王定宇今（2）日直指，該名中配一邊享受台灣民主自由，一邊煽動中國武力併吞台灣，如今依法將被驅逐出境，真正的問題反倒變成：「中國敢收嗎？」

王定宇指出，錢麗在台不僅引用「中華人民共和國法律」恐嚇科技公司同事與主管，更曾建立「解放軍網頁」，公開主張以武力侵略台灣、傷害台灣軍人與同胞，相關言行已嚴重違反台灣法律與國家安全。政府因此依程序註銷她的中華民國護照與戶籍，並取消居留資格，即將進入驅逐程序。

他反問：「這個人口口聲聲崇拜中國、否定台灣，現在依法要送回他的祖國，中國願不願意讓他回去？若連中國都不收，那才是真正的荒謬笑話。」

王定宇強調，台灣對新住民始終採取友善態度，無論是否依親、是否取得國籍，只要在台合法居留，甚至政府發放經濟紅利時，同樣以公平原則給予補助。「台灣是一個善良的國度，我們尊重、歡迎世界各地的新移民，從不分內外。」但他話鋒一轉指出，「享受台灣民主自由，卻主張消滅台灣、支持外國軍隊侵略台灣，這種行為法律當然不能縱容。」

對於仍在台灣發表相似言論的極少數新住民，王定宇直言，政府必須秉持一致標準依法處理，該註銷國籍就註銷國籍，該終止居留就終止居留，該驅逐出境就驅逐出境。「這不只是保護國家安全，更是在保護絕大多數守法、熱愛台灣的新住民，讓少數的老鼠屎不影響整體形象。」

他更語帶諷刺指出，錢麗長期不承認台灣、崇拜中國，如今卻可能面臨中國拒收，形成黑色幽默：「他口口聲聲稱中國是主國、台灣不是國家；結果台灣依法驅逐，他的主國卻可能連收都不收。這種白眼狼，中國敢接嗎？我們就看中國怎麼演下去。」

王定宇強調，台灣依法行政、執法不分顏色也不分族群，只要違法，就必須依照國家法治處理，「這是政府的責任，也是對全體守法國民最基本的交代。」

