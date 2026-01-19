中配喊「寫繁體字好煩」盼統一 鄭英耀：提供過渡性的輔導

▲ 圖/華視新聞

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有中配發文喊「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，今(19)日一早內政部長劉世芳怒回「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」。教育部長鄭英耀則表示能理解跨國婚姻，教育部和地方教育局處合作提供過渡性的輔導。

鄭英耀受訪回應此事，表示可以理解跨國婚姻，指台灣是一個多元族群，有許多年輕家庭或在科技產業有不少外國小孩，陸續進入台灣的中小學學習，而教育部和地方教育局處合作，提供過渡性的輔導及協助。

鄭英耀認為，考慮到中配過去所學的是簡體字，來到台灣一定會有生活、學習上需要協助的地方，期待地方政府教育局處能協助學校善用資源提供給學生、家長，能夠在過渡期中讓學習更順利。而除了簡體，還有英文、日文或是其他外籍、東南亞國家的學生也都需要語言的適應，教育部與地方教育局處一直都有進行合作給予學生輔導協助。

