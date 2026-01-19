中配喊「盼快統一寫簡體字」 劉世芳譴責：中華民國官方用正統字

針對中配「關關」的言論引發爭議，劉世芳今日譴責「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」。（鏡報李智為）

有嫁來台灣的中配「關關」除了抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，還曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」。內政部長劉世芳今日譴責「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」，至於關關被廢止居留許可，她則回應個案問題都依《兩岸條例》的聯審會議通過。

中配網紅「亞亞」劉振亞、「恩綺」張燕、「小微」趙嬋、錢麗等人因發表武統言論，去年起陸續遭移民署廢止居留許可並驅逐出境，如今又傳出類似案例，中配「關關」在社群平台發文抱怨，協助孩子寫作業時，覺得「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，相關言論曝光後引發批評。

對此，劉世芳今（19日）赴立法院專案報告，會前受訪被問及此事時怒轟，「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」。關關涉嫌發表武統言論如「遲早紅旗插滿台灣」，如今傳出移民署已廢止關關居留許可，劉世芳說，個別個案碰到的問題，均依《兩岸人民關係條例》的聯審會議通過。

